Flamengo entra na briga por Andrew, alvo do Botafogo

Rubro-Negro oferece pré-contrato ao goleiro do Gil Vicente, que tem vínculo se encerrando; Glorioso está na briga pela repatriação do atleta
Além de atacante, o Flamengo quer contratar um goleiro para a temporada 2026. E vê em Andrew, brasileiro do Gil Vicente (POR), um bom nome para fazer sombra a Agustín Rossi. Dessa forma, o clube apresentou uma proposta de pré-contrato ao jogador de 24 anos.

Segundo a “ESPN”, em publicação nesta quinta-feira (8/1), o Rubro-Negro já está em contato com o próprio Gil Vicente, time que detém 70% de seus direitos. Por mais que não precise da anuência do clube português para o pré-contrato, o contato visa antecipar a chegada do arqueiro – titular absoluto do time. Assim, precisa negociar com o time europeu.

O Botafogo, porém, também está na parada. Clube detentor dos outros 30% de seus direitos, o Glorioso também fez oferta. O goleiro, revelado em General Severiano, teria gostado da proposta alvinegra. A oferta visava um contrato entre três a quatro anos para seu retorno.

Vivo na disputa, o Flamengo foi conferir ao vivo o goleiro atuando. Afinal, o diretor de futebol do clube, José Boto, esteve ao lado do técnico Filipe Luís no último compromisso do Gil Vicente, na última sexta (2/1), contra o Sporting, em jogo pelo Campeonato Português. A posição é uma das prioridades da equipe carioca para 2026.

