Flamengo entra na briga por Andrew, alvo do Botafogo

Rubro-Negro oferece pré-contrato ao goleiro do Gil Vicente, que tem vínculo se encerrando; Glorioso está na briga pela repatriação do atleta / Crédito: Jogada 10

Além de atacante, o Flamengo quer contratar um goleiro para a temporada 2026. E vê em Andrew, brasileiro do Gil Vicente (POR), um bom nome para fazer sombra a Agustín Rossi. Dessa forma, o clube apresentou uma proposta de pré-contrato ao jogador de 24 anos. Segundo a “ESPN”, em publicação nesta quinta-feira (8/1), o Rubro-Negro já está em contato com o próprio Gil Vicente, time que detém 70% de seus direitos. Por mais que não precise da anuência do clube português para o pré-contrato, o contato visa antecipar a chegada do arqueiro – titular absoluto do time. Assim, precisa negociar com o time europeu.