Firmino marca, comanda virada e mantém Al Sadd na briga pela liderança no Catar

Atacante brasileiro chega a sete gols em 11 jogos na temporada e ajuda equipe a vencer o Qatar SC por 3 a 2 nesta quinta-feira (8) / Crédito: Jogada 10

Roberto Firmino segue em grande fase no futebol do Catar. O atacante brasileiro marcou mais um gol nesta quinta-feira (8) e ajudou o Al Sadd a vencer o Qatar SC por 3 a 2, em duelo válido pelo Campeonato Catari. Com o resultado, Firmino chegou a sete gols em 11 partidas e se isolou como artilheiro da equipe, que tem o melhor ataque da competição e soma 23 pontos, mantendo-se na perseguição ao líder Al Gharafa, com 28. LEIA MAIS: Vini Jr discute com Simeone e vive clima tenso no Real Madrid