Firmino marca, comanda virada e mantém Al Sadd na briga pela liderança no Catar

Firmino marca, comanda virada e mantém Al Sadd na briga pela liderança no CatarAtacante brasileiro chega a sete gols em 11 jogos na temporada e ajuda equipe a vencer o Qatar SC por 3 a 2 nesta quinta-feira (8)
Roberto Firmino segue em grande fase no futebol do Catar. O atacante brasileiro marcou mais um gol nesta quinta-feira (8) e ajudou o Al Sadd a vencer o Qatar SC por 3 a 2, em duelo válido pelo Campeonato Catari. Com o resultado, Firmino chegou a sete gols em 11 partidas e se isolou como artilheiro da equipe, que tem o melhor ataque da competição e soma 23 pontos, mantendo-se na perseguição ao líder Al Gharafa, com 28.
LEIA MAIS: Vini Jr discute com Simeone e vive clima tenso no Real Madrid
Apesar da vitória, o jogo foi marcado por dificuldades. O Al Sadd saiu atrás logo aos três minutos, quando o brasileiro João Pedro, vice-artilheiro do torneio com oito gols, abriu o placar. A reação veio ainda no primeiro tempo, aos 31 minutos, com Akram Afif deixando tudo igual. No entanto, pouco antes do intervalo, Niall Mason recolocou o Qatar SC em vantagem.
No segundo tempo, coube a Firmino comandar a virada. Aos cinco minutos, ele aproveitou passe preciso de Akram Afif — líder em assistências no campeonato, com oito — e marcou o gol de empate. Na sequência, o espanhol Rafa Mújica balançou a rede e confirmou a virada, levando o Al Sadd aos 31 gols em 12 rodadas.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags