Fifa cria avatares de jogadores para usar no VAR em impedimentos

Tecnologia vai escanear atletas, criar modelos digitais individuais e ampliar a transparência das decisões do VAR durante o Mundial
A Fifa decidiu elevar o nível do uso de tecnologia no futebol e anunciou a adoção de avatares tridimensionais gerados por inteligência artificial para auxiliar a arbitragem na marcação de impedimentos na próxima Copa do Mundo. A iniciativa busca reduzir erros em lances milimétricos e oferecer decisões mais exatas em situações decisivas do jogo.

O anúncio ocorreu durante a Consumer Electronics Show (CES), em Las Vegas, um dos maiores eventos globais de inovação tecnológica. Na ocasião, o presidente da entidade, Gianni Infantino, apresentou o pacote de novidades e afirmou que o Mundial marcará um novo patamar na relação entre futebol e tecnologia.

A nova ferramenta funcionará a partir do escaneamento completo dos jogadores das seleções participantes. Sensores e câmeras de alta precisão captarão as medidas corporais de cada atleta e, a partir desses dados, a inteligência artificial criará avatares digitais em 3D com proporções individuais. Em seguida, esses modelos serão integrados ao sistema automatizado de impedimento, ampliando significativamente a precisão das análises.

Detalhes realistas

Com isso, o VAR passará a trabalhar com representações tridimensionais realistas, visualizáveis de diversos ângulos. Dessa forma, a arbitragem conseguirá identificar com mais clareza a posição exata dos atletas no momento do passe. Segundo a fornecedora da tecnologia, a Lenovo, o diferencial está justamente na personalização dos dados, já que nenhum jogador possui dimensões físicas idênticas a outro.

Além de apoiar os árbitros, a Fifa também pretende tornar o processo mais transparente para o público. As imagens dos avatares, indicando se houve ou não impedimento, serão exibidas nas transmissões de TV, permitindo que o torcedor compreenda com mais facilidade o critério adotado nas decisões.

Outro recurso confirmado para o Mundial é o retorno das câmeras acopladas ao uniforme dos árbitros, posicionadas na altura do peito. A proposta é oferecer uma perspectiva inédita das partidas, aproximando ainda mais o espectador da dinâmica dentro de campo, experiência já testada em competições recentes.

Mais uma plataforma desenvolvida

Paralelamente, Fifa e Lenovo apresentaram uma plataforma avançada de análise de desempenho chamada Football AI Pro. A ferramenta reunirá dados coletados por câmeras e sensores durante os jogos, como deslocamento dos atletas, ocupação de espaços, intensidade física e tomadas de decisão. A partir disso, treinadores poderão consultar a inteligência artificial em tempo real para embasar alterações táticas, substituições e ajustes de formação.

Após as partidas, a tecnologia também servirá como apoio para comissões técnicas e observadores, aprofundando a análise individual e coletiva das equipes. De acordo com a Fifa, todas as seleções terão acesso ao sistema ao longo da competição.

