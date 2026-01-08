Fifa cria avatares de jogadores para usar no VAR em impedimentos

Tecnologia vai escanear atletas, criar modelos digitais individuais e ampliar a transparência das decisões do VAR durante o Mundial / Crédito: Jogada 10

A Fifa decidiu elevar o nível do uso de tecnologia no futebol e anunciou a adoção de avatares tridimensionais gerados por inteligência artificial para auxiliar a arbitragem na marcação de impedimentos na próxima Copa do Mundo. A iniciativa busca reduzir erros em lances milimétricos e oferecer decisões mais exatas em situações decisivas do jogo. O anúncio ocorreu durante a Consumer Electronics Show (CES), em Las Vegas, um dos maiores eventos globais de inovação tecnológica. Na ocasião, o presidente da entidade, Gianni Infantino, apresentou o pacote de novidades e afirmou que o Mundial marcará um novo patamar na relação entre futebol e tecnologia.

A nova ferramenta funcionará a partir do escaneamento completo dos jogadores das seleções participantes. Sensores e câmeras de alta precisão captarão as medidas corporais de cada atleta e, a partir desses dados, a inteligência artificial criará avatares digitais em 3D com proporções individuais. Em seguida, esses modelos serão integrados ao sistema automatizado de impedimento, ampliando significativamente a precisão das análises. Detalhes realistas Com isso, o VAR passará a trabalhar com representações tridimensionais realistas, visualizáveis de diversos ângulos. Dessa forma, a arbitragem conseguirá identificar com mais clareza a posição exata dos atletas no momento do passe. Segundo a fornecedora da tecnologia, a Lenovo, o diferencial está justamente na personalização dos dados, já que nenhum jogador possui dimensões físicas idênticas a outro. Além de apoiar os árbitros, a Fifa também pretende tornar o processo mais transparente para o público. As imagens dos avatares, indicando se houve ou não impedimento, serão exibidas nas transmissões de TV, permitindo que o torcedor compreenda com mais facilidade o critério adotado nas decisões. Outro recurso confirmado para o Mundial é o retorno das câmeras acopladas ao uniforme dos árbitros, posicionadas na altura do peito. A proposta é oferecer uma perspectiva inédita das partidas, aproximando ainda mais o espectador da dinâmica dentro de campo, experiência já testada em competições recentes.