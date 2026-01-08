Ex-árbitro da Premier League é condenado por posse de imagens de abuso infantil

David Coote não irá para a prisão, mas terá de fazer trabalho comunitário e ficará sob vigilância por 10 anos

Ao proferir a decisão, a juíza responsável pelo caso afirmou que Coote viveu uma queda abrupta na carreira. Segundo a magistrada, o ex-árbitro “caiu em desgraça” depois de anos atuando em alto nível nas principais competições do país.

A Justiça condenou o ex-árbitro da Premier League David Coote a nove meses de prisão, com pena suspensa por dois anos, após considerá-lo culpado por posse de imagens de pornografia infantil. Além da sentença, ele terá de cumprir 150 horas de trabalho comunitário e ficará submetido, por um período de dez anos, a uma ordem judicial de prevenção contra crimes de natureza sexual.

A derrocada profissional começou em 2024, quando as autoridades passaram a investigar Coote por supostos insultos dirigidos a Jürgen Klopp, então técnico do Liverpool. O episódio resultou em uma suspensão da Uefa e, posteriormente, em sua demissão do quadro de árbitros da Premier League. Durante as investigações, as autoridades encontraram cocaína em sua residência — substância que ele alegou ser para uso pessoal — além de arquivos digitais contendo material sexual com menores de idade.

Trabalho de entregador

Durante a audiência, inclusive, a juíza ressaltou a gravidade do crime e destacou o impacto direto desse tipo de conduta sobre as vítimas. “Quem comete esse tipo de delito precisa compreender que há uma criança real envolvida, que sofre danos concretos”, afirmou.

A defesa de Coote argumentou que ele enfrentou dificuldades na carreira, incluindo conflitos com a própria sexualidade e ameaças de morte. Os advogados informaram ainda que, após ser detido há cerca de 11 meses, ele buscou acompanhamento psiquiátrico. Coote deixou de consumir drogas e chegou a trabalhar como entregador enquanto aguardava o desfecho do processo judicial.

