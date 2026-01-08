Estêvão é o jogador brasileiro mais caro do mundo. Veja a lista

Estêvão é o jogador brasileiro mais caro do mundo. Veja a listaJogador revelado no Palmeiras está avaliado em 118,9 milhões de euros (cerca de R$ 749 milhões). Yamal, do Barcelona, lidera
Resumo
O atacante brasileiro Estêvão, do Chelsea, é o jogador brasileiro com maior valor de mercado no mundo de acordo com levantamento divulgado pelo Observatório do Futebol do Cies (Centro Internacional de Estudos do Esporte). Com avaliação estimada em 118,9 milhões de euros, o jovem atacante ocupa, assim, a 16ª posição no ranking global, superando nomes consagrados como Vinícius Jr. e Rodrygo, do Real Madrid.
O estudo, que reúne avaliações de performance, idade, contrato e perspectiva de mercado, porém, não posiciona nenhum brasileiro entre os dez primeiros colocados, mas destaca Estêvão como o brasileiro mais bem colocado na lista — à frente, inclusive, de outros talentos como João Pedro, Savinho e Vitor Roque.
A liderança global, entretanto, segue nas mãos do espanhol Lamine Yamal (Barcelona), cuja projeção de valor de transferência chega a 343,1 milhões de euros (R$ 2,13 bilhões), figurando como o atleta mais caro do futebol mundial segundo o Cies. Veja a lista completa aqui.
Top 10 jogadores mais valiosos do mundo – Cies (2026)
Lamine Yamal (Barcelona) – € 343,1 milhões (R$ 2,13 bilhões)
Erling Haaland (Manchester City) – € 255,1 milhões (R$ 1,58 bilhão)
Kylian Mbappé (Real Madrid) – € 201,3 milhões (R$ 1,25 bilhão)
Jude Bellingham (Real Madrid) – € 153,1 milhões (R$ 949 milhões)
Michael Olise (Bayern de Munique) – € 136,9 milhões (R$ 849 milhões)
Florian Wirtz (Liverpool) – € 135,8 milhões (R$ 842 milhões)
Désiré Doué (Paris Saint-Germain) – € 134,6 milhões (R$ 835 milhões)
João Neves (Paris Saint-Germain) – € 130,6 milhões (R$ 810 milhões)
Arda Güler (Real Madrid) – € 130,3 milhões (R$ 808 milhões)
Pedri González (Barcelona) – € 130 milhões (R$ 806 milhões)
Outros brasileiros na lista
24º João Pedro – € 100,5 milhões (R$ 634 milhões)
34º Savinho — € 91,5 milhões (R$ 576 milhões)
38º Vinícius Jr. — € 90,3 milhões (R$ 569 milhões)
46º Vitor Roque – € 85,2 milhões (R$ 537 milhões)
53º Gabriel Martinelli – € 75,5 milhões (R$ 474,8 milhões)
59º Rodrygo – € 73,7 milhões (R$ 463,5 milhões)
77º Raphinha – € 65,9 milhões (R$ 414,4 milhões)
