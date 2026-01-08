Estêvão é o jogador brasileiro mais caro do mundo. Veja a lista

Jogador revelado no Palmeiras está avaliado em 118,9 milhões de euros (cerca de R$ 749 milhões). Yamal, do Barcelona, lidera

O atacante brasileiro Estêvão, do Chelsea, é o jogador brasileiro com maior valor de mercado no mundo de acordo com levantamento divulgado pelo Observatório do Futebol do Cies (Centro Internacional de Estudos do Esporte). Com avaliação estimada em 118,9 milhões de euros, o jovem atacante ocupa, assim, a 16ª posição no ranking global, superando nomes consagrados como Vinícius Jr. e Rodrygo, do Real Madrid.

O estudo, que reúne avaliações de performance, idade, contrato e perspectiva de mercado, porém, não posiciona nenhum brasileiro entre os dez primeiros colocados, mas destaca Estêvão como o brasileiro mais bem colocado na lista — à frente, inclusive, de outros talentos como João Pedro, Savinho e Vitor Roque.

A liderança global, entretanto, segue nas mãos do espanhol Lamine Yamal (Barcelona), cuja projeção de valor de transferência chega a 343,1 milhões de euros (R$ 2,13 bilhões), figurando como o atleta mais caro do futebol mundial segundo o Cies. Veja a lista completa aqui.

Top 10 jogadores mais valiosos do mundo – Cies (2026)