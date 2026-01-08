Endrick empolga nos treinos e pode estrear pelo Lyon

Atacante de 19 anos anima torcida e é opção do clube para duelo contra o Lille, no domingo (11), pela Copa da França

O Lyon prepara um domingo (11) especial para a estreia de Endrick. O atacante de 19 anos deve fazer sua primeira partida no clube às 17h (de Brasília), no confronto contra o Lille, pela Copa da França. Antes do duelo, o brasileiro já começou a empolgar a torcida ao divulgar um vídeo oficial em que aparece em ação, com dribles, jogadas individuais e gols nos treinamentos.

A estreia do jovem diante da torcida acontecerá alguns dias depois. No dia 18 de janeiro, contra o Brest, pelo Campeonato Francês, Endrick fará seu primeiro jogo no Groupama Stadium. Dessa maneira, a mobilização dos torcedores é grande e mais de 50 mil ingressos já foram comercializados.

Ainda restam cerca de oito mil entradas à venda, e o clube trabalha com a possibilidade de se aproximar do maior público da temporada. Isto porque, até agora, o recorde pertence à partida contra o PSG, que reuniu 58.257 pessoas no estádio.