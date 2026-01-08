Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Alemão 2025/26. Nesta sexta-feira (9), Eintracht e Borussia Dortmund se enfrentam às 16h30 (de Brasília), no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, na partida de abertura da 16ª rodada da Bundesliga. O duelo coloca frente a frente duas equipes que brigam na parte de cima da tabela.

Como chega o Eintracht Frankfurt

O Eintracht abre a rodada na 7ª posição da Bundesliga, com 25 pontos, e sonha em conquistar uma classificação para as próximas competições europeias. Contudo, o momento da equipe não é bom. Isto porque o time venceu somente uma partida nas últimas quatro rodadas e vem de um empate fora de casa diante do Hamburgo, que briga na parte de baixo da tabela.

Além disso, o técnico Dino Toppmöller precisa lidar com alguns problemas no elenco para o jogo desta sexta-feira. Batshuayi, Baum e o goleador Burkhardt seguem lesionados e são baixas confirmadas. Ao mesmo tempo, Chaïbi está com a sua seleção na Copa Africana de Nações, enquanto Bahoya aparece como dúvida.

Como chega o Borussia Dortmund

Por outro lado, o Dortmund chega como vice-líder da Bundesliga, com 32 pontos, e segue na caça ao Bayern de Munique, líder isolado com 41. Ao mesmo tempo, a vantagem para Leverkusen e RB Leipzig, terceiro e quarto colocados, respectivamente, é de somente três pontos.