Diretor do Fluminense despista sobre Hulk e detalha busca por reforços

Diretor do Fluminense despista sobre Hulk e detalha busca por reforçosPaulo Angioni também atualizou como anda a negociação com Savarino e o interesse por Nino
O diretor-executivo de futebol do Fluminense, Paulo Angioni, deu detalhes da atuação do clube na janela de transferências. O dirigente falou com a imprensa durante o evento de lançamento do Campeonato Carioca, realizado nesta quinta-feira (8). Perguntado sobre a contratação do atacante Hulk, Angioni despistou.
“A curiosidade faz parte do futebol, mas a exatidão não faz parte num momento como esse”, resumiu o dirigente. Na sequência, questionado se uma hipotética chegada de Hulk ao Fluminense seria para encher o Maracanã em uma apresentação, Angioni voltou a se esquivar: “Essas coisas não fazem parte de mim. Não gosto de criar sonho, eu sou um homem de realidade. Peço desculpas, mas não tem qualquer perspectiva de eu responder sobre isso”.
Na última segunda-feira (5), Hulk fez uma manifestação em suas redes sociais na qual se disse desvalorizado esportivamente pelo Atlético-MG. Desde então, o clima do atacante no Galo ficou insustentável. Assim, o clube mineiro passou a se movimentar nos bastidores junto do Fluminense sobre um possível negócio. O Tricolor descarta pagar a multa rescisória do jogador, que gira em torno de R$ 60 milhões, e busca um novo modelo de negócio.
Angioni detalha outros negócios do Fluminense além de Hulk
O executivo de futebol também detalhou outras negociações do Fluminense no mercado. Sobre Savarino, o dirigente confirmou o interesse do Tricolor: “É um atleta que interessa e que está em um processo de discussão. Ainda não tem nada concluído, mas esperamos concluir o mais rápido possível”.
Por fim, o dirigente ainda comentou um interesse do clube no retorno do zagueiro Nino, capitão do título da Libertadoes em 2023 e atualmente no Zenit (Rússia). Angioni afirmou que o clube não busca zagueiro no mercado, mas que ter o defensor de volta ao Tricolor seria um sonho.
“Por enquanto a tentativa é conseguir um atacante e, eventualmente, um meia. Não busco zagueiro. A parte de zagueiro está completa. Não se busca zagueiro. (O retorno de Nino) Não é uma realidade, é um sonho. A gente entende que, no momento, é impossível. Até porque o clube não pensa em negociá-lo”, concluiu o diretor.