Diretor do Fluminense despista sobre Hulk e detalha busca por reforços

“A curiosidade faz parte do futebol, mas a exatidão não faz parte num momento como esse”, resumiu o dirigente. Na sequência, questionado se uma hipotética chegada de Hulk ao Fluminense seria para encher o Maracanã em uma apresentação, Angioni voltou a se esquivar: “Essas coisas não fazem parte de mim. Não gosto de criar sonho, eu sou um homem de realidade. Peço desculpas, mas não tem qualquer perspectiva de eu responder sobre isso”.

O diretor-executivo de futebol do Fluminense, Paulo Angioni, deu detalhes da atuação do clube na janela de transferências. O dirigente falou com a imprensa durante o evento de lançamento do Campeonato Carioca, realizado nesta quinta-feira (8). Perguntado sobre a contratação do atacante Hulk , Angioni despistou.

Na última segunda-feira (5), Hulk fez uma manifestação em suas redes sociais na qual se disse desvalorizado esportivamente pelo Atlético-MG. Desde então, o clima do atacante no Galo ficou insustentável. Assim, o clube mineiro passou a se movimentar nos bastidores junto do Fluminense sobre um possível negócio. O Tricolor descarta pagar a multa rescisória do jogador, que gira em torno de R$ 60 milhões, e busca um novo modelo de negócio.

Angioni detalha outros negócios do Fluminense além de Hulk

O executivo de futebol também detalhou outras negociações do Fluminense no mercado. Sobre Savarino, o dirigente confirmou o interesse do Tricolor: “É um atleta que interessa e que está em um processo de discussão. Ainda não tem nada concluído, mas esperamos concluir o mais rápido possível”.

Por fim, o dirigente ainda comentou um interesse do clube no retorno do zagueiro Nino, capitão do título da Libertadoes em 2023 e atualmente no Zenit (Rússia). Angioni afirmou que o clube não busca zagueiro no mercado, mas que ter o defensor de volta ao Tricolor seria um sonho.

“Por enquanto a tentativa é conseguir um atacante e, eventualmente, um meia. Não busco zagueiro. A parte de zagueiro está completa. Não se busca zagueiro. (O retorno de Nino) Não é uma realidade, é um sonho. A gente entende que, no momento, é impossível. Até porque o clube não pensa em negociá-lo”, concluiu o diretor.