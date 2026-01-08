Coritiba anuncia Lavega, emprestado pelo Fluminense

Coritiba anuncia Lavega, emprestado pelo FluminenseCom pouco espaço no Tricolor, uruguaio, de 20 anos, fica no Coxa até o fim de 2026 e procura ganhar minutos em campo
O Coritiba anunciou, nesta quinta-feira (8), a contratação do atacante Lavega. O uruguaio chega ao Alto da Glória por empréstimo pelo Fluminense até o fim da temporada 2026, com opção de compra estipulada no contrato. No entanto, não houve divulgação dos valores.
O uruguaio, de 20 anos, disputou apenas cinco partidas na temporada 2025. O seu último jogo pelo Fluminense foi em 20 de setembro, no triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, no Barradão, quando saiu do banco e mostrou boa movimentação pelos lados do campo. Apesar de ter um gol anulado por impedimento, deixou boa impressão na partida. A equipe, aliás, ainda era comandada por Renato Gaúcho.
Lavega chegou ao Fluminense como promessa e passou por um trabalho físico e tático específico. Além disso, o objetivo foi prepará-lo para diferentes funções, explorando sua velocidade, disposição defensiva e chegada ao ataque. Porém, faltou oportunidades. O empréstimo ao Coritiba, assim, pode ser uma boa opção para ganhar mais minutos dentro de campo.
Por fim, o atleta chegou ao clube tricolor depois de ser destaque pelo River Plate, do seu país. Na temporada de 2024, ele entrou em campo em 37 jogos, anotou 12 gols e deu quatro assistências. Seu desempenho chamou atenção internacionalmente, a ponto de ele integrar a lista dos melhores jovens jogadores do mundo elaborada pelo jornal inglês The Guardian.
