Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Coritiba anuncia Lavega, emprestado pelo Fluminense

Coritiba anuncia Lavega, emprestado pelo Fluminense

Com pouco espaço no Tricolor, uruguaio, de 20 anos, fica no Coxa até o fim de 2026 e procura ganhar minutos em campo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Coritiba anunciou, nesta quinta-feira (8), a contratação do atacante Lavega. O uruguaio chega ao Alto da Glória por empréstimo pelo Fluminense até o fim da temporada 2026, com opção de compra estipulada no contrato. No entanto, não houve divulgação dos valores.

O uruguaio, de 20 anos, disputou apenas cinco partidas na temporada 2025. O seu último jogo pelo Fluminense foi em 20 de setembro, no triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, no Barradão, quando saiu do banco e mostrou boa movimentação pelos lados do campo. Apesar de ter um gol anulado por impedimento, deixou boa impressão na partida. A equipe, aliás, ainda era comandada por Renato Gaúcho.

Lavega chegou ao Fluminense como promessa e passou por um trabalho físico e tático específico. Além disso, o objetivo foi prepará-lo para diferentes funções, explorando sua velocidade, disposição defensiva e chegada ao ataque. Porém, faltou oportunidades. O empréstimo ao Coritiba, assim, pode ser uma boa opção para ganhar mais minutos dentro de campo.

Por fim, o atleta chegou ao clube tricolor depois de ser destaque pelo River Plate, do seu país. Na temporada de 2024, ele entrou em campo em 37 jogos, anotou 12 gols e deu quatro assistências. Seu desempenho chamou atenção internacionalmente, a ponto de ele integrar a lista dos melhores jovens jogadores do mundo elaborada pelo jornal inglês The Guardian.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar