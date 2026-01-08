Corinthians quita pendência financeira por Félix Torres e se livra de mais um transfer ban

Clube paulista paga R$ 41,6 milhões já com taxas ao Santos Laguna, do México, e derruba restrição imposta pela Fifa em agosto de 2025

A diretoria vinha negociando um acordo global com os mexicanos para encerrar de vez a dívida. O pagamento será comunicado à Fifa, que retirará a punição. O Timão já havia se livrado do transfer ban imposto pela CBF , ao antecipar parte do compromisso firmado com a Câmara Nacional de Resolução de Disputas.

Nesta quinta-feira (8), o Corinthians encerrou um longo imbróglio financeiro ao pagar a pendência com o Santos Laguna, do México, referente à contratação do zagueiro Félix Torres. O débito, que somava R$ 41,6 milhões já com taxas, havia resultado em um transfer ban imposto pela Fifa em 12 de agosto de 2025. Com a quitação, o clube paulista receberá oficialmente a liberação para registrar novos atletas.

Com as duas sanções derrubadas, o Corinthians finalmente poderá atuar na janela de transferências já em andamento. O primeiro reforço deve ser Gabriel Paulista, que tem acerto encaminhado com o clube.

Entenda a dívida sanada pelo Corinthians

A situação começou em 2024, quando a gestão de Augusto Melo fechou a compra de Félix Torres, pagando apenas a entrada de US$ 2 milhões. No mesmo ano, a Fifa determinou a quitação do restante do valor, acrescido de juros de 18% ao ano.

Em julho de 2025, a Corte Arbitral do Esporte reforçou a cobrança, estipulando o valor de 6,145 milhões de dólares (R$ 33 milhões). Sem recursos em caixa, o Corinthians não honrou o compromisso e acabou punido com o bloqueio de registros de atletas. Agora, com o pagamento realizado, o clube abre um novo capítulo e volta a ter liberdade para reforçar seu elenco.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.