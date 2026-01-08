Corinthians define data da volta aos treinos de Yuri Alberto após viagem à Itália

Atacante do Timão foi liberado para viajar a Roma durante a semana para obter cidadania italiana / Crédito: Jogada 10

Yuri Alberto é esperado no treino desta sexta-feira (9) no Corinthians. O jogador perdeu as primeiras atividades da equipe nesta semana por conta de uma viagem à Itália para obter cidadania do país e deve retornar a São Paulo na noite desta quinta. O Timão se apresentou para a temporada 2026 no último sábado. Contudo, Yuri Alberto não esteve com os demais companheiros, liberado para resolver questões pessoais. Assim, o departamento de futebol do clube aguarda o retorno do artilheiro para os treinos já nesta sexta.

Recentemente, a Roma fez uma proposta de R$ 190 milhões por Yuri Alberto. Contudo, a diretoria corintiana afirma que não há negociações com os Gialorrossi em andamento. O staff do jogador havia informado ao clube e à comissão técnica ainda em 2025 a necessidade da viagem. Apesar disso, o atacante aproveitou a passagem na capital italiana para tirar fotos em pontos turísticos na Cidade Eterna, além de publicar rotinas de treinos individualizados. Corinthians faz treino tático nesta quinta Sem Yuri Alberto, os jogadores do Corinthians realizaram nesta quinta-feira dois trabalhos táticos visando à estreia da equipe na temporada 2026. No próximo domingo, o Timão recebe a Ponte Preta, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Os trabalhos tiveram início com ativação na academia e aquecimento em campo. Em seguida, o técnico Dorival Júnior promoveu um exercício tático com movimentação ofensiva e um trabalho tático defensivo com transição ofensiva. Assim, pôde fazer testes no time.