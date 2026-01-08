Conheça Palacios, primeiro estrangeiro a jogar pelo Fluminense na Copinha

Conheça Palacios, primeiro estrangeiro a jogar pelo Fluminense na CopinhaColombiano, que tem contrato até o fim de 2026, está em Xerém desde 2024 e marcou o gol da vitória sobre o Brasiliense nesta quinta
Por ser um torneio de base, a Copinha sempre surpreende pela grande variedade da qualidades dos garotos. E nesta edição o Fluminense conta com um colombiano Palacios, que garantiu a vitória do Tricolor por 1 a 0 sobre o Brasiliense, pela segunda rodada da competição. Ele é o primeiro estrangeiro a entrar em campo pelo Flu no torneio.
O colombiano, afinal, foi observado pelo departamento de captação do clube na disputa do Sul-Americano Sub-17 de 2023, ano em que passou por testes, em Xerém. O ex-jogador do Rojo (COL) assinou contrato com o Flu, em julho de 2024, até o fim de 2026, sua última temporada entre os juniores. Ele se destaca pela velocidade e força nos duelos individuais.
“Estou feliz desde o princípio. No começo era difícil de entender meus companheiros, professores, mas, pouco a pouco, fui compreendendo o idioma e me adaptando ao que queriam. Tempos atrás, não tinha muitas oportunidades, mas, graças a Deus e à comissão técnica, sigo aqui, buscando espaço com ainda mais confiança para jogar. Titular ou não, o importante é ajudar”, disse.
Depois de participar da pré-temporada do futebol profissional, o Moleque de Xerém fez dois gols em 2025 e conquistou os títulos da FIFA Referee Cup e do Torneio OPG Sub-20. Ele terminou a Copa Xerém como titular e, agora, sonha com o hexacampeonato da Copa São Paulo junto ao segundo maior campeão.
Palacios, aliás, também garantiu a vitória por 1 a 0 sobre a seleção chilena no bicampeonato do Torneio Leonel Sánchez Lineros-CHI Sub-18, em 2024. Em outra das competições, balançou a rede na goleada por 4 a 1 para cima do Mônaco (FRA), na Holanda.