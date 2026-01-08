Conheça Palacios, primeiro estrangeiro a jogar pelo Fluminense na Copinha

Colombiano, que tem contrato até o fim de 2026, está em Xerém desde 2024 e marcou o gol da vitória sobre o Brasiliense nesta quinta / Crédito: Jogada 10

Por ser um torneio de base, a Copinha sempre surpreende pela grande variedade da qualidades dos garotos. E nesta edição o Fluminense conta com um colombiano Palacios, que garantiu a vitória do Tricolor por 1 a 0 sobre o Brasiliense, pela segunda rodada da competição. Ele é o primeiro estrangeiro a entrar em campo pelo Flu no torneio. O colombiano, afinal, foi observado pelo departamento de captação do clube na disputa do Sul-Americano Sub-17 de 2023, ano em que passou por testes, em Xerém. O ex-jogador do Rojo (COL) assinou contrato com o Flu, em julho de 2024, até o fim de 2026, sua última temporada entre os juniores. Ele se destaca pela velocidade e força nos duelos individuais.