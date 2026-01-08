Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com gol de Kaká, Brasil vira de forma incrível e segue vivo na Kings League Nations

Com gol de Kaká, Brasil vira de forma incrível e segue vivo na Kings League Nations

Seleção vai para o matchaball perdendo por 6 a 4, vive drama, mas consegue triunfo importante para se manter na competição
Em uma partida marcada por tensão, reviravoltas e emoção até o último instante, a Seleção Brasileira conquistou uma vitória fundamental sobre o Catar nesta quinta-feira (08/1), na Trident Arena, pela segunda rodada da Kings League Nations. Depois de terminar o tempo regulamentar em desvantagem, o Brasil buscou uma virada histórica no Matchball e fechou o confronto em 7 a 6, mantendo vivas as chances de classificação.

Primeiro tempo do Catar

Atual campeão do torneio, o Brasil entrou em quadra pressionado após a derrota para a Espanha na estreia. Diante desse cenário, apenas a vitória interessava para seguir sonhando com o bicampeonato mundial da Kings League, o que aumentou ainda mais o clima de decisão desde os primeiros minutos.

Com Neymar acompanhando a partida das tribunas, o início foi animador para a seleção brasileira. Kelvin Oliveira abriu o placar, mas o Catar respondeu de forma contundente e emplacou quatro gols consecutivos, chegando a fazer 4 a 1. Ainda no primeiro tempo, Kaká chamou a responsabilidade e converteu o pênalti do presidente, diminuindo a diferença e recolocando o Brasil no jogo. No gol dobro, deu tempo para cada seleção fazer o seu e deixar o marcador em 6 a 4.

Brasil consegue virada incrível na Kings League Nations

Na etapa seguinte, os cataris mantiveram o controle das ações e conseguiram sustentar a vantagem. Ao fim dos 36 minutos regulamentares, o placar apontava 6 a 4 para o Catar, deixando o Brasil em situação delicada às vésperas do período mais decisivo da partida.

A partir daí, entrou em cena o Matchball, formato característico da Kings League. Nesse trecho, a equipe que está à frente garante a vitória se marcar um gol, enquanto o time em desvantagem precisa, obrigatoriamente, buscar a virada.

O cenário era claro: bastava um gol ao Catar para encerrar o duelo, enquanto o Brasil precisava balançar as redes três vezes. Em meio ao nervosismo e à pressão, a seleção brasileira se manteve firme defensivamente e foi eficiente no ataque. Dedo marcou o quinto gol, Kelvin Oliveira empatou o confronto e, já no mano a mano, Lipão anotou o gol da virada, selando a vitória brasileira após mais de dez minutos intensos de Matchball.

Situação do Brasil na Kings League Nations

Assim, com o triunfo, o Brasil assumiu a segunda colocação do Grupo D, atrás apenas da Espanha, que soma duas vitórias. O último compromisso da seleção na fase de grupos será diante do Peru, no domingo (11), às 18h.

