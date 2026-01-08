Com gol colombiano, Fluminense vence Brasiliense e encaminha vaga na Copinha

O atacante colombiano Palacios, de 19 anos, é o primeiro estrangeiro a defender o Tricolor das Laranjeiras na Copinha. Ex-jogador do Rojo (COL) assinou contrato com o Flu, em julho de 2024, até o fim de 2026, sua última temporada entre os juniores.

Com fim dramático, o Fluminense resistiu à pressão final e venceu o Brasiliense por 1 a 0, nesta quinta-feira (8), no em Santana de Parnaíba, pela segunda rodada do Grupo 25 da Copinha. O único gol do Tricolor foi marcado pelo colombiano Palacios ainda no primeiro tempo. A equipe tricolor encontrou dificuldades para criação diante do Jacaré e conquistou mais três pontos importantes.

Com o resultado, o Fluminense segue na liderança, com seis pontos, enquanto o Brasiliense na segunda posição, com três pontos. Adversários do grupo, Sfera e Água Santa duelam, às 18h45. Agora, os times voltam a campo no domingo, pela última rodada da fase de grupos do torneio. O Flu enfrenta o Sfera, às 11h, enquanto o Jacaré encara o Água Santa, às 8h45. Este segundo duelo pode ser decisivo para classificação.

Como foi a vitória do Fluminense sub-20

Primeiro tempo equilibrado em Santana de Parnaíba. O Brasiliense encaixou a marcação e travou o Fluminense, que apostava na ligação direta para chegar ao ataque. Mesmo se defendendo bem, o Jacaré teve em João Victor sua principal válvula de escape. O camisa 10 arriscou colocou duas bolas no travessão. No entanto, quem tirou o zero do placar foi o Tricolor, que, em um dos poucos espaços encontrados, contou com belo lançamento de Isack Gabriel para Palacios, que dominou e tocou na saída do goleiro para marcar e e garantir a vitória parcial.

O segundo tempo com baixa qualidade e pouca chances criadas para os dois lados. Porém, os minutos finais foram emoção. O Fluminense começou a ter mais posse de bola, dominou as ações e seguiu com as bolas esticadas. No entanto, o time do Brasiliense dificultou as saídas de bola e as finalizações da equipe tricolor. William Lopes teve a melhor somente aos 39 minutos. O Jacaré, por sua vez, chegou com mais perigos em bolas alçadas. Porém, imprimiou uma pressão final, com uma sequência de escanteios, além de grande defesa de Gustavo Félix após chute de Filipinho. Um fim dramático, mas com a classificação encaminhada.