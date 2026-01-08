Chile aceita papel de ”azarão” na Kings League Nations: ”Tira a pressão de nós”

Após vencer Holanda e Marrocos, seleção chilena valoriza papel de surpresa e projeta duelo decisivo contra a Colômbia / Crédito: Jogada 10

Vivendo sua primeira participação em um mundial da modalidade, o Chile tem sido uma das gratas surpresas da edição atual da Kings League Nations. Com duas vitórias em dois jogos, diante de Holanda e Marrocos, a seleção chilena aparece muito próxima de garantir vaga na próxima fase do torneio. O bom momento foi reforçado após o triunfo sobre os marroquinos, quando o jogador Ezequiel Luna destacou o desempenho coletivo da equipe e a maturidade apresentada contra um adversário experiente. Em entrevista ao J10, o atleta valorizou a atuação sólida do Chile, especialmente nos aspectos defensivos e na eficiência ofensiva.

“Bem, em primeiro lugar, estou feliz e satisfeito com a ótima partida que fizemos contra um adversário muito difícil, com jogadores muito bons, que já haviam demonstrado sua qualidade na partida anterior e que também haviam competido na outra Copa do Mundo. Então, sinceramente, estou feliz porque a equipe mostrou grande esforço. Além disso, aproveitamos todas as oportunidades que tivemos, ganhando todas as divididas e, no final, capitalizamos nossas chances de ataque, o que resultou em gols”, afirmou. Luna também ressaltou a organização defensiva como um dos pilares da campanha invicta até aqui, apontando o equilíbrio como fator determinante para os resultados positivos. “Estivemos bem organizados defensivamente. Eles não conseguiram nos superar porque vencemos os duelos e as divididas. Portanto, estou feliz porque uma fase cada vez mais difícil está chegando e precisamos nos preparar”, completou. Chile sabe que não é o favorito na Kings League Nations Mesmo com o início promissor, o jogador reforçou que o Chile segue longe do status de favorito, algo que, segundo ele, acaba funcionando como vantagem psicológica dentro de campo.