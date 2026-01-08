Chile aceita papel de ”azarão” na Kings League Nations: ”Tira a pressão de nós”Após vencer Holanda e Marrocos, seleção chilena valoriza papel de surpresa e projeta duelo decisivo contra a Colômbia
Vivendo sua primeira participação em um mundial da modalidade, o Chile tem sido uma das gratas surpresas da edição atual da Kings League Nations. Com duas vitórias em dois jogos, diante de Holanda e Marrocos, a seleção chilena aparece muito próxima de garantir vaga na próxima fase do torneio.
O bom momento foi reforçado após o triunfo sobre os marroquinos, quando o jogador Ezequiel Luna destacou o desempenho coletivo da equipe e a maturidade apresentada contra um adversário experiente. Em entrevista ao J10, o atleta valorizou a atuação sólida do Chile, especialmente nos aspectos defensivos e na eficiência ofensiva.
“Bem, em primeiro lugar, estou feliz e satisfeito com a ótima partida que fizemos contra um adversário muito difícil, com jogadores muito bons, que já haviam demonstrado sua qualidade na partida anterior e que também haviam competido na outra Copa do Mundo. Então, sinceramente, estou feliz porque a equipe mostrou grande esforço. Além disso, aproveitamos todas as oportunidades que tivemos, ganhando todas as divididas e, no final, capitalizamos nossas chances de ataque, o que resultou em gols”, afirmou.
Luna também ressaltou a organização defensiva como um dos pilares da campanha invicta até aqui, apontando o equilíbrio como fator determinante para os resultados positivos.
“Estivemos bem organizados defensivamente. Eles não conseguiram nos superar porque vencemos os duelos e as divididas. Portanto, estou feliz porque uma fase cada vez mais difícil está chegando e precisamos nos preparar”, completou.
Chile sabe que não é o favorito na Kings League Nations
Mesmo com o início promissor, o jogador reforçou que o Chile segue longe do status de favorito, algo que, segundo ele, acaba funcionando como vantagem psicológica dentro de campo.
“Embora seja verdade que não somos considerados favoritos nem nada do tipo, tudo bem, faz parte do futebol. Eu prefiro assim porque também tira um pouco da pressão de nós. Então, entramos em campo para nos divertir, para tentar jogar melhor, e acho que jogamos muito bem nessas duas partidas que tivemos, e temos que continuar assim porque também precisamos aproveitar; é uma experiência maravilhosa neste esporte”, finalizou Luna.
Na última rodada da fase de grupos, o Chile enfrenta a Colômbia em confronto direto que definirá o destino da equipe na competição. Uma vitória pode garantir a classificação direta às quartas de final. Contudo, um resultado diferente pode levar os chilenos à disputa do Last Chance na Kings League Nations.