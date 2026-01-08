Chelsea mira Fermín López e Rafael Leão e planeja investimento próximo de R$ 1 bilhão

LEIA MAIS: Ter Stegen retorna a Jedá e se junta ao Barcelona para final da Supercopa da Espanha

O Chelsea monitora de perto dois nomes de peso do futebol europeu: Fermín López, do Barcelona, e Rafael Leão, do Milan. O clube inglês vê a dupla como peças ideais para reforçar o elenco e avalia uma nova investida após tentativas frustradas na última janela de transferências.

De acordo com o jornalista Ekrem Konur, a diretoria londrina está disposta a fazer um investimento expressivo para atender às demandas do novo técnico, Liam Rosenior. A ideia seria desembolsar cerca de 150 milhões de euros (R$ 942 milhões) para contratar ambos os jogadores, que se destacam em suas posições e vivem bom momento nos respectivos clubes.

Formado em La Masia, Fermín é tratado internamente como um meio-campista de grande potencial, valorizado pela capacidade de quebrar linhas, intensidade sem a bola e forte competitividade. Já Rafael Leão, referência técnica do Milan, chama atenção pela velocidade, força física e poder de decisão no ataque.

Apesar do interesse, ainda não há propostas oficiais na mesa. A expectativa é que o movimento ganhe força nas próximas janelas. No momento, tanto o staff de Fermín quanto o Barcelona priorizam a disputa da Supercopa da Espanha. Já o Milan também não demonstra pressa para negociar Rafael Leão.

Barcelona faz jogo duro após interesse do Chelsea

Além disso, no último verão europeu, o Barça deixou claro que não analisaria ofertas inferiores a 70 milhões de euros (R$ 440 milhões) por Fermín. Com o bom início de temporada do jogador, a tendência é que o clube catalão eleve ainda mais suas exigências. Por fim, no caso de Rafael Leão, o Milan também costuma adotar postura firme em negociações envolvendo seu principal atacante.