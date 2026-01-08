Campeonato Carioca 2026 é lançado com premiação recorde de até R$ 27 milhões

Competição terá calendário reduzido por conta da Copa do Mundo; evento de lançamento teve ausência de presidentes dos grandes clubes / Crédito: Jogada 10

O Campeonato Carioca de 2026 foi oficialmente lançado na noite desta quinta-feira (8), em cerimônia realizada no Jockey Club Brasileiro, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio de Janeiro. Em um ano atípico para o calendário do futebol nacional, a competição estadual chega com novidades profundas no formato, no horário das partidas e, principalmente, no bolso dos clubes. A grande atração deste ano é o incentivo financeiro. Pela primeira vez no atual modelo comercial, o campeão receberá uma premiação direta pelo título, além da cota de televisão. Somando os valores fixos aos bônus por desempenho, o vencedor do estadual poderá embolsar até R$ 27 milhões, configurando a maior premiação da história da competição.

O Jogada10 esteve presente no evento e trouxe a divisão das cotas, que já gera debate nos bastidores. O Flamengo, atual campeão, garantiu a maior fatia fixa, recebendo R$ 10 milhões apenas pela participação. Já os rivais Fluminense, Vasco e Botafogo terão direito a R$ 6,6 milhões cada. Os demais clubes de menor investimento receberão R$ 2 milhões fixos. Confira os valores da premiação por desempenho: Campeão: R$ 10 milhões

R$ 10 milhões Vice-campeão: R$ 5 milhões

R$ 5 milhões Quartas e Semifinais: Valores adicionais por classificação (não divulgados) Campeonato Carioca homenageia Apolinho A edição de 2026 será mais curta do que o habitual. A compressão das datas ocorre devido à Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, que ocorre entre junho e julho deste ano. Para que o Campeonato Brasileiro não sofra paralisações excessivas, a CBF determinou a redução dos estaduais para 11 datas, encerrando a competição no início de março. Para tentar driblar o calor do verão carioca e padronizar a grade de transmissão, a Ferj anunciou uma mudança significativa na logística: os jogos, que antes ocorriam às 16h, agora acontecerão sempre às 17h.