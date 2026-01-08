Brasiliense x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h45

Em Santana de Parnaíba, quem vencer garante vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Saiba mais detalhes sobre o duelo!

Brasiliense e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 16h30, em Santana de Parnaíba, pela rodada 2 desta edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os dois times somam três pontos. Quem vencer, então, avança para a fase seguinte de forma antecipada. Dia, portanto, de tira-teima.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha tudo, ao vivo, a partir de 15h45. O time está escalado com Fillipo Souza na narração, Álvaro Martin nos comentários e Ian Gali na reportagem.