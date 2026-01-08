Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasileiro naturalizado japonês lamenta campanha ruim na Kings League Nations

Brasileiro naturalizado japonês lamenta campanha ruim na Kings League Nations

Pablo Myura falou com o J10, analisou situação do Japão na competição e falou da emoção de jogar uma Copa do Mundo no Brasil
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A seleção do Japão vive situação delicada na Kings League Nations e está muito próxima de uma eliminação precoce. Em duas rodadas disputadas, os japoneses foram derrotados pelos Estados Unidos e pela Argentina e agora dependem de uma combinação improvável de resultados para manter viva a esperança de classificação ao Last Chance.

O cenário ficou ainda mais complicado após o revés diante da Argentina, nesta quarta-feira (07/1). Depois da partida, o brasileiro naturalizado japonês Pablo Myura conversou com o J10 e fez uma análise franca sobre o desempenho da equipe até aqui, destacando que os detalhes fizeram a diferença nos resultados.

“Acho que não é muito o que está dando errado, não. Acho que a gente lutou muito nisso. O primeiro jogo a gente entrou um pouco devagar contra os Estados Unidos. Isso pesou bastante agora. Se a gente tivesse tido essa vitória, acho que a gente poderia ter feito um jogo mais tranquilo. A gente entrou para dar vida mesmo contra a Argentina. Só que eles conseguiram levar um resultado melhor. Conseguiram definir quando precisavam. E eu acho que é isso que faltou para a gente, a definição. Eu mesmo, em si, podia ter feito gol. E a gente vai melhorar isso e tentar buscar o terceiro lugar agora”, afirmou.

A emoção de disputar a Kings League Nations

Contudo, apesar do momento difícil dentro de quadra, Myura também destacou a emoção de disputar uma Copa do Mundo da Kings League no Brasil, país onde nasceu e que tem forte ligação com sua trajetória no esporte.

“É um sonho, né? Como muitos jogadores assistem a Kings League e não conseguem se tornar profissionais, tem um sonho de estar aqui. Aliás, só de poder pisar nesse campo já é um sonho realizado. E pretendo agora fazer história. Conseguir jogar cada vez mais”, completou.

Assim, na última rodada da fase de grupos, o Japão encara a Alemanha precisando de um verdadeiro milagre para alcançar o terceiro lugar e manter chances de avançar ao Last Chance da Kings League Nations.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar