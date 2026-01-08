Brasileiro naturalizado japonês lamenta campanha ruim na Kings League Nations

Pablo Myura falou com o J10, analisou situação do Japão na competição e falou da emoção de jogar uma Copa do Mundo no Brasil

O cenário ficou ainda mais complicado após o revés diante da Argentina, nesta quarta-feira (07/1). Depois da partida, o brasileiro naturalizado japonês Pablo Myura conversou com o J10 e fez uma análise franca sobre o desempenho da equipe até aqui, destacando que os detalhes fizeram a diferença nos resultados.

A seleção do Japão vive situação delicada na Kings League Nations e está muito próxima de uma eliminação precoce. Em duas rodadas disputadas, os japoneses foram derrotados pelos Estados Unidos e pela Argentina e agora dependem de uma combinação improvável de resultados para manter viva a esperança de classificação ao Last Chance.

“Acho que não é muito o que está dando errado, não. Acho que a gente lutou muito nisso. O primeiro jogo a gente entrou um pouco devagar contra os Estados Unidos. Isso pesou bastante agora. Se a gente tivesse tido essa vitória, acho que a gente poderia ter feito um jogo mais tranquilo. A gente entrou para dar vida mesmo contra a Argentina. Só que eles conseguiram levar um resultado melhor. Conseguiram definir quando precisavam. E eu acho que é isso que faltou para a gente, a definição. Eu mesmo, em si, podia ter feito gol. E a gente vai melhorar isso e tentar buscar o terceiro lugar agora”, afirmou.

A emoção de disputar a Kings League Nations

Contudo, apesar do momento difícil dentro de quadra, Myura também destacou a emoção de disputar uma Copa do Mundo da Kings League no Brasil, país onde nasceu e que tem forte ligação com sua trajetória no esporte.

“É um sonho, né? Como muitos jogadores assistem a Kings League e não conseguem se tornar profissionais, tem um sonho de estar aqui. Aliás, só de poder pisar nesse campo já é um sonho realizado. E pretendo agora fazer história. Conseguir jogar cada vez mais”, completou.

Assim, na última rodada da fase de grupos, o Japão encara a Alemanha precisando de um verdadeiro milagre para alcançar o terceiro lugar e manter chances de avançar ao Last Chance da Kings League Nations.