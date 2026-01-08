Botafogo renova empréstimo de Matheus Nascimento

Atacante continuará atuando no Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, por mais alguns meses

Matheus Nascimento agradou o time americano durante sua passagem. Afinal, ele soma nove participações em gols em 28 jogos disputados. Ao todo, foram seis gols e três assistências. O suficiente para despertar o desejo dos americanos pela sua permanência.

O Botafogo renovou o empréstimo de Matheus Nascimento junto ao Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Portanto, o atacante deve ficar até o fim da temporada do futebol americano, de acordo com o jornalista Thiago Franklin, do “Canal do TF”.

Dos 28 jogos disputados, Matheus Nascimento começou como titular em 16. Com contrato com o Botafogo até dezembro deste ano, o atacante tem o futuro indefinido. Afinal, está fora dos planos e não tem a renovação garantida.

Revelado nas categorias de base do Botafogo, Matheus Nascimento subiu para o profissional em 2020. Destaque do Sub-15, o jovem atuou pelo Sub-17 e pelo profissional, com intuito de ganhar rodagem. Contudo, não conseguiu se firmar.

Matheus Nascimento ficou marcado por oscilações e por integrar um time que terminou rebaixado. Assim, não conseguiu conquistar confiança e não se firmou. Ao todo, foram 96 jogos, 12 gols e seis assistências.

