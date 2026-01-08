Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo renova empréstimo de Matheus Nascimento

Atacante continuará atuando no Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, por mais alguns meses
O Botafogo renovou o empréstimo de Matheus Nascimento junto ao Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Portanto, o atacante deve ficar até o fim da temporada do futebol americano, de acordo com o jornalista Thiago Franklin, do “Canal do TF”.

Matheus Nascimento agradou o time americano durante sua passagem. Afinal, ele soma nove participações em gols em 28 jogos disputados. Ao todo, foram seis gols e três assistências. O suficiente para despertar o desejo dos americanos pela sua permanência.

Dos 28 jogos disputados, Matheus Nascimento começou como titular em 16. Com contrato com o Botafogo até dezembro deste ano, o atacante tem o futuro indefinido. Afinal, está fora dos planos e não tem a renovação garantida.

Revelado nas categorias de base do Botafogo, Matheus Nascimento subiu para o profissional em 2020. Destaque do Sub-15, o jovem atuou pelo Sub-17 e pelo profissional, com intuito de ganhar rodagem. Contudo, não conseguiu se firmar.

Matheus Nascimento ficou marcado por oscilações e por integrar um time que terminou rebaixado. Assim, não conseguiu conquistar confiança e não se firmou. Ao todo, foram 96 jogos, 12 gols e seis assistências.

