Atlético anuncia princípio de acordo pela contratação de Maycon

Falta apenas a realização dos exames médicos para a assinatura de contrato com o jogador, que também tinha proposta para ficar no Corinthians

O Atlético anunciou um princípio de acordo para a contratação do volante Maycon, que estava no Corinthians. O clube mineiro revelou que acertou as bases contratuais com o jogador após um pré-acordo com o Shakhtar Donetsk, dono dos direitos econômicos do atleta.

Maycon é esperado em Belo Horizonte no fim da tarde desta quinta-feira (8). Assim, o volante passará pelos tradicionais exames médicos para a assinatura do contrato e o anúncio oficial por parte do Galo.