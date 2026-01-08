Athletico leva susto no fim, mas estreia com vitória sobre o Andraus no Paranaense

Arbitragem anula gol do Andraus por toque de mão aos 50 minutos da etapa final, e Furacão segura o 2 a 1 na Arena da Baixada

Felipe Chiqueti abriu o marcador aos 45 minutos da etapa inicial, e Bruninho ampliou aos dez do segundo tempo. O Andraus reagiu com Caio Cézar, que descontou aos 37. Nos acréscimos, Thiago Primão chegou a balançar a rede, mas a arbitragem anulou o lance por toque de mão.

O Athletico iniciou sua caminhada com vitória no Campeonato Paranaense. Com a equipe de Aspirantes, o Furacão derrotou o Andraus por 2 a 1 na Arena da Baixada, na noite desta quinta-feira (7/1), pela primeira rodada.

Com o resultado, o Furacão soma três pontos e ocupa a quarta posição do Grupo A, empatado com São Joseense, Londrina e Foz do Iguaçu. Já o Andraus aparece em quarto no Grupo B, ainda sem pontuar, mesma situação de Coritiba, Galo Maringá e Operário-PR.

Athletico bem superior, porém vantagem mínima

O Furacão dominou as ações desde o início, rondando a área adversária e criando chances. Bruninho arriscou de fora logo aos dez, mas sem sucesso. O Andraus tentou equilibrar com posse de bola e assustou em chute forte de Valdívia, defendido por Matheus Soares. Aos 17, Renan Peixoto chegou a marcar, mas o assistente apontou saída de bola. Gilberto também levou perigo aos 35. A pressão rubro-negra se transformou em gol aos 45, quando Chiqueti recebeu livre pela esquerda, invadiu a área e finalizou com precisão. O time visitante ainda respondeu com Valdívia, mas o intervalo chegou com vantagem atlheticana.

Furacão amplia, mas relaxa e quase paga caro

Na volta, o Athletico manteve o ritmo e quase ampliou com Renan Peixoto e Bruninho. Pouco depois, o jovem de 17 anos fez belo gol ao driblar o marcador e bater no canto, deixando o placar em 2 a 0. Com a vantagem, o Furacão reduziu a intensidade e permitiu reação do adversário. Aos 37, Caio Cézar aproveitou rebote e diminuiu. O Andraus seguiu pressionando e, já nos acréscimos, Thiago Primão encobriu o goleiro para empatar, mas o árbitro anulou o lance por toque de mão.

Próximos compromissos

Na segunda rodada, marcada para domingo, o Andraus encara o São Joseense na Arena da Baixada às 16h. O Athletico, por sua vez, visita o Cianorte no Albino Turbay às 17h30, buscando manter o embalo no estadual.