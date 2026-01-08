Arsenal e Liverpool empatam sem gols em duelo equilibrado na Premier League

Na partida mais aguardada da 21ª rodada da Premier League, Arsenal e Liverpool empataram por 0 a 0 nesta quinta-feira (8), no Emirates Stadium, em Londres. O confronto foi equilibrado, com disputa intensa no meio-campo, mas poucas chances claras de gol para os dois lados.

Com o resultado, o Arsenal deixou escapar a chance de ampliar ainda mais a vantagem na liderança da Premier League. A equipe chegou a 49 pontos, mantendo seis de frente para o vice-líder Manchester City, que também tropeçou na rodada ao empatar em casa com o Brighton. Apesar do empate, os Gunners alcançaram a sexta partida seguida sem derrota na temporada, somando todas as competições.

Outro ponto positivo para o time de Mikel Arteta é o forte desempenho como mandante. O Arsenal segue invicto em casa nesta edição da Premier League e soma 14 vitórias em 16 jogos disputados no Emirates Stadium ao longo da temporada.

Por outro lado, o Liverpool conquistou um ponto importante fora de casa e permanece na quarta colocação, agora com 35 pontos. No entanto, a equipe viu o Brentford, atual quinto colocado, se aproximar na tabela, ficando apenas dois pontos atrás. Além disso, o empate também ampliou o momento irregular dos Reds, que chegaram ao terceiro empate consecutivo no Campeonato Inglês.

O jogo

O Arsenal conseguiu se impor no Emirates Stadium e foi melhor no primeiro tempo. Os donos da casa pressionaram o Liverpool e atuaram no campo ofensivo durante a maior parte da etapa inicial. Contudo, apesar do domínio, a melhor chance foi do Liverpool, que jogou recuado e apostou nos contra-ataques. Aos 26 minutos, Bradley aproveitou um erro da defesa do Arsenal e chutou de fora da área, no travessão.