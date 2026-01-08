Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Argélia se desculpa com “Lumumba” após gesto polêmico de jogador

Michel Kuka Mboladinga, que fazia a estátua viva do líder histórico de seu país, ganhou reconhecimento de torcedores e da imprensa internacional
A Federação Argelina de Futebol realizou um ato simbólico para encerrar a polêmica envolvendo um torcedor da República Democrática do Congo durante a Copa Africana de Nações de 2025. A entidade organizou uma homenagem a Michel Kuka Mboladinga, conhecido como “Lumumba”, em resposta à repercussão causada por um gesto do atacante Mohamed Amoura na eliminação congolesa diante da Argélia, pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações de 2025.

Representantes da federação viajaram a Casablanca para entregar a Kuka camisas da seleção da Argélia com o nome “Lumumba”. Uma das peças, inclusive, foi assinada por todo o elenco. O encontro teve caráter oficial e contou com a presença do ministro dos Esportes da RD Congo, Didier Budimbu, reforçando, portanto, o tom diplomático da iniciativa.

Veja o vídeo:

“Lumumba representa valores também muito importantes aos argelinos. Este é um gesto de respeito por um país irmão”, disse o representante da federação argelina ao entregar as camisas.

A mobilização, inclusive, ocorreu após o atacante Amoura, do Wolfsburg, ser alvo de críticas por uma atitude considerada desrespeitosa no fim da partida que eliminou os congoleses da competição. A cena ganhou grande alcance nas redes sociais, principalmente pelo contexto simbólico que envolvia o torcedor homenageado. Diante da reação negativa, o jogador divulgou uma nota pública afirmando que desconhecia o significado histórico da representação e pediu desculpas.

“Se a minha atitude foi mal interpretada, lamento sinceramente. Não foi essa a minha intenção”, escreveu.

Michel Kuka tornou-se, assim, uma figura conhecida da CAN 2025 por assistir aos jogos da seleção congolesa completamente imóvel, caracterizado como Patrice Lumumba. Ao longo do torneio, ele permaneceu nessa posição por 438 minutos, o que chamou a atenção, aliás, de torcedores, jogadores e da imprensa internacional.

Quem foi Patrice Lumumba

Patrice Lumumba foi o principal líder do processo de independência da República Democrática do Congo e tornou-se o primeiro primeiro-ministro do país em 1960. Nacionalista e anticolonialista, defendeu, inclusive, a soberania congolesa frente às potências estrangeiras em um contexto marcado pela Guerra Fria. Derrubado poucos meses após assumir o cargo, foi assassinado em 1961, tornando-se um símbolo da luta africana contra o colonialismo europeu.

