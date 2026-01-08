Argélia se desculpa com “Lumumba” após gesto polêmico de jogador

Argélia se desculpa com “Lumumba” após gesto polêmico de jogadorMichel Kuka Mboladinga, que fazia a estátua viva do líder histórico de seu país, ganhou reconhecimento de torcedores e da imprensa internacional
A Federação Argelina de Futebol realizou um ato simbólico para encerrar a polêmica envolvendo um torcedor da República Democrática do Congo durante a Copa Africana de Nações de 2025. A entidade organizou uma homenagem a Michel Kuka Mboladinga, conhecido como “Lumumba”, em resposta à repercussão causada por um gesto do atacante Mohamed Amoura na eliminação congolesa diante da Argélia, pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações de 2025.
Representantes da federação viajaram a Casablanca para entregar a Kuka camisas da seleção da Argélia com o nome “Lumumba”. Uma das peças, inclusive, foi assinada por todo o elenco. O encontro teve caráter oficial e contou com a presença do ministro dos Esportes da RD Congo, Didier Budimbu, reforçando, portanto, o tom diplomático da iniciativa.
Veja o vídeo:
“Lumumba representa valores também muito importantes aos argelinos. Este é um gesto de respeito por um país irmão”, disse o representante da federação argelina ao entregar as camisas.
A mobilização, inclusive, ocorreu após o atacante Amoura, do Wolfsburg, ser alvo de críticas por uma atitude considerada desrespeitosa no fim da partida que eliminou os congoleses da competição. A cena ganhou grande alcance nas redes sociais, principalmente pelo contexto simbólico que envolvia o torcedor homenageado. Diante da reação negativa, o jogador divulgou uma nota pública afirmando que desconhecia o significado histórico da representação e pediu desculpas.
“Se a minha atitude foi mal interpretada, lamento sinceramente. Não foi essa a minha intenção”, escreveu.
Michel Kuka tornou-se, assim, uma figura conhecida da CAN 2025 por assistir aos jogos da seleção congolesa completamente imóvel, caracterizado como Patrice Lumumba. Ao longo do torneio, ele permaneceu nessa posição por 438 minutos, o que chamou a atenção, aliás, de torcedores, jogadores e da imprensa internacional.
Quem foi Patrice Lumumba
Patrice Lumumba foi o principal líder do processo de independência da República Democrática do Congo e tornou-se o primeiro primeiro-ministro do país em 1960. Nacionalista e anticolonialista, defendeu, inclusive, a soberania congolesa frente às potências estrangeiras em um contexto marcado pela Guerra Fria. Derrubado poucos meses após assumir o cargo, foi assassinado em 1961, tornando-se um símbolo da luta africana contra o colonialismo europeu.
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar