Após desistências, Vitória e Mixto vão disputar a Série A1 do Brasileiro Feminino

CBF oficializa mudanças, e clubes herdam vagas de Fortaleza e Real Brasília, que comunicaram desistência em disputar a competição / Crédito: Jogada 10

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou mudanças no Campeonato Brasileiro Feminino A1. A entidade comunicou que Vitória e o Mixto participarão da edição de 2026 da competição. A decisão acontece após as desistências de Real Brasília e Fortaleza nos últimos dias. O Fortaleza, afinal, comunicou oficialmente o encerramento do projeto de futebol feminino, abrindo mão da vaga que havia conquistado para disputar a Série A1. Do outro lado, o Real Brasília, tradicional participante da primeira divisão nos últimos anos, também optou por não seguir com o projeto por falta de patrocínio.