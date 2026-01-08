Após desistências, Vitória e Mixto vão disputar a Série A1 do Brasileiro Feminino

Após desistências, Vitória e Mixto vão disputar a Série A1 do Brasileiro FemininoCBF oficializa mudanças, e clubes herdam vagas de Fortaleza e Real Brasília, que comunicaram desistência em disputar a competição
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou mudanças no Campeonato Brasileiro Feminino A1. A entidade comunicou que Vitória e o Mixto participarão da edição de 2026 da competição. A decisão acontece após as desistências de Real Brasília e Fortaleza nos últimos dias.
O Fortaleza, afinal, comunicou oficialmente o encerramento do projeto de futebol feminino, abrindo mão da vaga que havia conquistado para disputar a Série A1. Do outro lado, o Real Brasília, tradicional participante da primeira divisão nos últimos anos, também optou por não seguir com o projeto por falta de patrocínio.
Assim, Vitória e Mixto, que terminaram a Série A2 do ano passado na quinta e sexta colocações, respectivamente, assumirão as vagas.
De acordo com as normas da CBF, a definição passou a ser uma prerrogativa da Diretoria de Competições (DCO). O Regulamento Específico do Brasileirão Feminino A1 estabelece que situações omissas devem ser resolvidas administrativamente, sempre com base no princípio do equilíbrio técnico-esportivo. Na prática, isso significa que cabe à CBF analisar o cenário esportivo e estrutural antes de oficializar qualquer substituição.
Participantes do Brasileiro Feminino A1
Desta forma, a primeira divisão teria como participantes: América-MG, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, Ferroviária, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Juventude, Palmeiras, Santos, São Paulo, Vitória e Mixto.