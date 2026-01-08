Apesar de carência na zaga, Palmeiras descarta retorno de Naves

Zagueiro não faz parte dos planos do clube, que vê posição ainda mais fragilizada com a saída de Micael

Atuando na equipe profissional do Palmeiras desde 2021, Naves nunca se firmou entre os titulares da equipe, ou ao menos entre os reservas imediatos da posição. Em 2025, o jogador acabou emprestado ao Alverca por não encontrar espaço na equipe. À época, o Verdão tinha acabado de anunciar a contratação de Micael e Bruno Fuchs para o setor que já contava com Gustavo Gómez, Murilo e o jovem Benedetti.

O zagueiro Naves, formado no Palmeiras e emprestado ao Alverca (Portugal) deve permanecer no futebol europeu. O jogador não faz parte dos planos do técnico Abel Ferreira. Além disso, o jogador prioriza uma continuidade no futebol europeu. As informações são do portal “Nosso Palestra”.

Desde então, Naves passou a atuar com regularidade e se destacar em partidas do Campeonato Português. O jogador chegou até a vestir a faixa de capitão a equipe. Ao todo, o defensor atuou em 18 oportunidades e marcou um gol. As boas atuações, no entanto, não foram suficientes para que o jogador acabasse bem avaliado no clube.

Assim, o zagueiro não faz parte dos planos do Palmeiras para a temporada. Da mesma forma, o atleta deseja continuar na Europa para aproveitar o bom momento. O Alverca deve conversar com o Verdão até o final do contrato de empréstimo para formalizar proposta de compra pelo jogador.

Zaga virou posição fragilizada no Palmeiras

Atualmente, o Palmeiras conta com apenas quatro zagueiros no elenco profissional. São eles: Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs e Benedetti. Este último, no entanto, também está inscrito na Copa São Paulo de Futebol Júnior e pode ser utilizado pela equipe sub-20 no torneio. A intenção da comissão técnica do Palmeiras é dar mais minuto a Benedetti (e outros jovens) nas primeiras rodadas do Paulistão.

Além disso, o Inter Miami (Estados Unidos) confirmou na última quarta-feira (7) a contratação de Micael por empréstimo até o fim de 2026, com opção de compra fixada. O jogador não vinha treinando com a equipe e sequer se apresentou com o restante do elenco no último domingo (4), quando o Palmeiras voltou aos trabalhos. O jogador foi contratado pelo verdão na última temporada e atuou em 28 jogos, sendo o principal deles nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, diante do Chelsea.