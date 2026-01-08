“Não precisaram me convencer. Aceitei quando soube que era o Botafogo”Villalba é apresentado no Glorioso, revela mensagens de compatriotas e mostra que sabe onde está pisando: "É um clube diferente"
O Botafogo apresentou, nesta quarta-feira (8), o atacante Villalba, jogador que mostrou saber onde está pisando. Afinal, a combinação entre o preto e branco cabe perfeitamente para um uruguaio de primeira viagem no Mais Tradicional. Assim, logo de cara, os nomes de Loco Abreu e Lodeiro, dois campeões que passaram pelo clube, foram lembrados. Mas o Glorioso ainda tem o meia-atacante Santi e o lateral-direito Ponte, fundamentais na “charla” antes de o jogador charrúa aceitar a proposta do Alvinegro.
“Quando soube que o Botafogo era uma das opções, escolhi de primeira. Eles (Santi e Ponte) me mandaram mensagens, mas não precisaram me convencer. Loco é ídolo aqui. Com Lodeiro compartilhei um ano de Nacional. Quando falam de Botafogo, penso logo neles por ser uruguaio. Feliz também por ser mais um uruguaio que vai jogar aqui.”, pontuou o novo reforço do Glorioso.
Resolve logo, Botafogo!
Antes de inscrevê-lo, porém, o Botafogo terá que revogar o transfer ban da Fifa. O clube foi punido por conta de uma dívida com o Atlanta United (EUA) na contratação do meia Almada, em junho de 2024. O Glorioso precisa pagar 21 milhões de dólares (R$ 114 milhões) à franquia norte-americana. O clube brasileiro afirma, então, que negocia o pagamento com o seu credor.
“É algo administrativo que acredito que vai ser resolvido, estou tranquilo em relação a este tema e jogando futebol”, declarou o ponta do Glorioso.
Villalba chega ao Mais Tradicional por US$ 3 milhões (cerca de R$ 16,3 milhões), incluindo bônus e metas futuras. O atacante uruguaio tem contrato com a Estrela Solitária até o fim de 2029.
“É um clube diferente. Vou sempre tentar desempenhar um bom papel, mas quando não acontecer terei sempre a mesma atitude. Ter tantos jogadores que são referências é uma motivação extra para tentar ter boas atuações. Vou deixar tudo de mim em campo”, prometeu a fera alvinegra.