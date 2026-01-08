“Não precisaram me convencer. Aceitei quando soube que era o Botafogo”

Villalba é apresentado no Glorioso, revela mensagens de compatriotas e mostra que sabe onde está pisando: "É um clube diferente" / Crédito: Jogada 10

O Botafogo apresentou, nesta quarta-feira (8), o atacante Villalba, jogador que mostrou saber onde está pisando. Afinal, a combinação entre o preto e branco cabe perfeitamente para um uruguaio de primeira viagem no Mais Tradicional. Assim, logo de cara, os nomes de Loco Abreu e Lodeiro, dois campeões que passaram pelo clube, foram lembrados. Mas o Glorioso ainda tem o meia-atacante Santi e o lateral-direito Ponte, fundamentais na “charla” antes de o jogador charrúa aceitar a proposta do Alvinegro. “Quando soube que o Botafogo era uma das opções, escolhi de primeira. Eles (Santi e Ponte) me mandaram mensagens, mas não precisaram me convencer. Loco é ídolo aqui. Com Lodeiro compartilhei um ano de Nacional. Quando falam de Botafogo, penso logo neles por ser uruguaio. Feliz também por ser mais um uruguaio que vai jogar aqui.”, pontuou o novo reforço do Glorioso.