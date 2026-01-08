“Estadual mais forte do Brasil”: Rubens Lopes vê clubes do Rio em “outro patamar”

Presidente da Ferj exalta nível técnico, cita Bruno Henrique e usa 9º lugar do Botafogo para justificar fim de cota igualitária / Crédito: Jogada 10

O presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), Rubens Lopes, aproveitou o evento de lançamento do Campeonato Carioca de 2026 para defender vigorosamente as mudanças implementadas no regulamento e na distribuição financeira da competição. Antes mesmo do início da cerimônia no Jockey Club, o dirigente analisou o impacto do calendário mais enxuto deste ano, provocado pela Copa do Mundo. Para ele, a redução de datas não desvaloriza o produto, pelo contrário: transforma o torneio em uma disputa de “tiro curto” onde o erro custa caro. Lopes argumentou que o novo formato eleva a pressão por resultados desde a largada.

“O campeonato não só é mais curto, mas extremamente competitivo. Um tropeço pode causar um desastre logo em seguida”, alertou o mandatário. A visão da federação é que a necessidade imediata de pontuar aumentará o nível técnico das partidas nas primeiras rodadas. Rubens Lopes explica fim do “bolo dividido” O ponto mais sensível da entrevista tocou na questão financeira. Rubens Lopes rebateu as críticas sobre o modelo de premiação e justificou o fim da divisão igualitária das receitas, citando um exemplo prático que considerou injusto no modelo anterior. “O prêmio advém do bolo. Anteriormente, os clubes optaram por pegar o bolo todo e dividir para todo mundo. Isso causou uma distorção muito grande”, explicou.

Para ilustrar a “distorção”, o dirigente citou nominalmente o desempenho do Alvinegro na edição passada. “Ano passado, o Botafogo chegou em nono lugar e recebeu uma cota cheia como a dos demais. Esse ano não pode fazer isso. A premiação vem da razão direta das conquistas”, sentenciou. “Outro patamar” e bola rolando Em tom ufanista, Lopes classificou o Cariocão como o estadual mais forte do Brasil. Ele utilizou a célebre frase de Bruno Henrique para definir o momento das equipes cariocas, lembrando que os recentes campeões da Libertadores e do Brasileirão saíram do Rio de Janeiro: