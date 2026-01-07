Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco recusa proposta de clube italiano por Barros

Vasco recusa proposta de clube italiano por Barros

Torino ofereceu mais de R$ 30 milhões pelo volante
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Vasco começou a nova temporada precisando se blindar do assédio dos europeus. Além de Rayan, outros nomes do elenco despertam o interesse do Velho Continente e geram apreensão para a diretoria vascaína. Recentemente, o Cruz-Maltino recusou uma proposta do Torino, da Itália, pelo volante Cauan Barros, de acordo com o “RTI Esporte”.

O Torino ofereceu 5 milhões de euros (R$ 31,3 milhões) pelos direitos econômicos, mas o Vasco considerou o valor baixo. Cauan Barros, de 21 anos, tem contrato até o final de dezembro de 2027 e uma multa estipulada em 50 milhões de euros (cerca de R$ 314 milhões). Dessa forma, tirá-lo do Gigante da Colina não é uma missão simples.

No meio do ano passado, Cauan Barros retornou ao Vasco a pedido do técnico Fernando Diniz. Assim, rapidamente assumiu a posição de titular e foi peça-chave na recuperação do time no segundo semestre da temporada. Ao todo, foram 24 jogos e um gol. O jovem, aliás, chegou a emplacar uma sequência de mais de dez jogos sem derrota no início da passagem.

Revelado no Vasco, Cauan Barros subiu para o profissional em 2023. No ano seguinte, foi emprestado para o Amazonas, onde disputou 27 jogos e marcou dois gols. Já no ano passado, foi emprestado para o América-MG, onde atuou em 28 partidas e fez cinco gols. O Cruzeiro chegou a manifestar interesse e fez proposta, mas o Cruz-Maltino recusou. Desde então, o trouxe de volta para blindá-lo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Vasco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar