Vasco recusa proposta de clube italiano por Barros

O Torino ofereceu 5 milhões de euros (R$ 31,3 milhões) pelos direitos econômicos, mas o Vasco considerou o valor baixo. Cauan Barros, de 21 anos, tem contrato até o final de dezembro de 2027 e uma multa estipulada em 50 milhões de euros (cerca de R$ 314 milhões). Dessa forma, tirá-lo do Gigante da Colina não é uma missão simples.

O Vasco começou a nova temporada precisando se blindar do assédio dos europeus. Além de Rayan, outros nomes do elenco despertam o interesse do Velho Continente e geram apreensão para a diretoria vascaína. Recentemente, o Cruz-Maltino recusou uma proposta do Torino, da Itália, pelo volante Cauan Barros, de acordo com o “RTI Esporte”.

No meio do ano passado, Cauan Barros retornou ao Vasco a pedido do técnico Fernando Diniz. Assim, rapidamente assumiu a posição de titular e foi peça-chave na recuperação do time no segundo semestre da temporada. Ao todo, foram 24 jogos e um gol. O jovem, aliás, chegou a emplacar uma sequência de mais de dez jogos sem derrota no início da passagem.

Revelado no Vasco, Cauan Barros subiu para o profissional em 2023. No ano seguinte, foi emprestado para o Amazonas, onde disputou 27 jogos e marcou dois gols. Já no ano passado, foi emprestado para o América-MG, onde atuou em 28 partidas e fez cinco gols. O Cruzeiro chegou a manifestar interesse e fez proposta, mas o Cruz-Maltino recusou. Desde então, o trouxe de volta para blindá-lo.

