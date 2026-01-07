Vasco avança nos bastidores para a reforma de São Januário, mas obra segue sem data para começar

A reforma de São Januário, um dos projetos mais aguardados pela torcida do Vasco , ainda não tem data para começar. Os motivos passam, principalmente, pela complexa engenharia financeira e imobiliária que sustenta o plano. Embora o clube tenha avançado em diversas frentes técnicas e comerciais, a execução da obra depende diretamente da venda do potencial construtivo do estádio, um processo que ainda enfrenta entraves de mercado. O Jogada10 traz detalhes sobre o que está atrasando o início das obras.

O ponto central da operação envolve a venda dos 280 mil metros² de potencial construtivo, mecanismo urbanístico que permite ao Vasco transferir esse direito para empreendimentos imobiliários em outras regiões da cidade. Desse total, a SOD Capital possui uma opção de compra para adquirir 220 mil metros². No entanto, a incorporadora ainda negocia a compra de um terreno na Barra da Tijuca. A demora na aquisição do lugar está travando toda a operação envolvendo a reforma de São Januário.

Venda do terreno é determinante

Caso a aquisição não se concretize, a tendência é que outro comprador avance, mas, ainda assim, tenha de negociar com o Vasco, já que o terreno só se torna viável economicamente para quem adquirir também o potencial construtivo de São Januário. Não há qualquer embargo ou problema jurídico envolvendo a área — o entrave é estritamente de mercado. Em paralelo, já há avanço na minuta da escritura: quando a SOD comprar (e se comprar) o terreno, a venda do potencial construtivo estará bastante adiantada.

Vale destacar que além do projeto de lei que envolve o estádio vascaíno, outros dois espaços também estão vendendo potencial construtivo no Rio de Janeiro, aumentando a concorrência e dificultando o poder de venda. Trata-se do espaço onde está localizado o Parque Olímpico e um terreno em Guaratiba que se tornará um autódromo. O cenário é de cautela generalizada: incorporadoras e investidores aguardam uma acomodação do mercado imobiliário antes de fechar negócios de grande porte.

Duas empresas mais avançadas que a SOD Capital

Algumas empresas, porém, estão em estágio mais avançado com o Vasco. A Brastinto já possui um terreno para construir e negocia a compra de 30 mil metros² do potencial construtivo. A Tegra também tem área própria e está finalizando seu estudo de viabilidade e pode adquirir também até 30 mil metros². Ainda assim, nenhuma dessas negociações foi suficiente, até agora, para destravar o fluxo de caixa necessário ao início das obras.