Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

União Cacoalense x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h45

União Cacoalense x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h45

Peixe pode garantir a classificação para a segunda fase em caso de vitória
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Nesta quarta-feira (7), o Santos enfrenta o União Cacoalense (RO), às 19h30 (de Brasília), pela segunda rodada da Copinha 2026. O jogo acontecerá no estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, na cidade de São Carlos, sede do grupo, localizada a cerca de 230 km da capital paulista. O jogo é válido pelo Grupo 16 da competição, que ainda conta com Real Brasília e São-Carlense, time anfitrião.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha o embate, ao  vivo, a partir de 18h45. Bruno Scaciotti assume a bronca na narração. Cleyton Santos volta das férias e já garante os melhores comentários. Gabo Ferreira, por fim, está confirmado na reportagem deste duelo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Santos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar