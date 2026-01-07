União Cacoalense x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h45

União Cacoalense x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h45Peixe pode garantir a classificação para a segunda fase em caso de vitória
Nesta quarta-feira (7), o Santos enfrenta o União Cacoalense (RO), às 19h30 (de Brasília), pela segunda rodada da Copinha 2026. O jogo acontecerá no estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, na cidade de São Carlos, sede do grupo, localizada a cerca de 230 km da capital paulista. O jogo é válido pelo Grupo 16 da competição, que ainda conta com Real Brasília e São-Carlense, time anfitrião.
A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha o embate, ao vivo, a partir de 18h45. Bruno Scaciotti assume a bronca na narração. Cleyton Santos volta das férias e já garante os melhores comentários. Gabo Ferreira, por fim, está confirmado na reportagem deste duelo.