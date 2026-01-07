Tite explica pausa na carreira e elogia ambiente no Cruzeiro

Treinador de 64 anos foi apresentado na Toca da Raposa II nesta quarta-feira (7): Tô com a autoestima bem melhor, eu tô legal" / Crédito: Jogada 10

O técnico Tite chegou ao Cruzeiro e comandou os treinos na Toca da Raposa. No entanto, o treinador, de 64 anos, só teve a sua apresentação na desta quarta-feira (7). Logicamente, ele explicou a parada na carreira e recuperação pessoal. Além disso, ressaltou uma melhor automestima e mostrou entusiasmo para iniciar a temporada de 2026. “Tô com a autoestima bem melhor, eu tô legal, tô bem com a minha família, tô bem com as pessoas que eu quero bem e faço aquilo que eu amo, aquilo que eu tenho prazer. Então de dar também esse tempo para essa reciclagem, para essa observação no campeonato que ele era e que foi muito disputado em méritos à equipe do Cruzeiro. Nós temos essa consciência disso também, já foi dado de start com os jogadores dentro. E ter essa ambição e esse objetivo associado à minha preparação e encorpado ao Cruzeiro de todo.

Tite, aliás, está com 64 anos e não trabalha desde setembro de 2024, quando saiu do Flamengo. Em abril de 2025, o treinador chegou a um acordo verbal para comandar o Corinthians, mas sofreu com uma crise de ansiedade e desistiu de assumir a equipe. “O atleta de alto nível, o técnico de alto nível, ele tem exigências e cobranças muito altas. E por isso, em alguns momentos, essas situações mentais acabam te pressionando muito. E eu coloquei uma semana quase que foi em diversas equipes. Não dormia um por causa de uma coisa, aí não dormia na segunda por causa da outra. Pô, calma, calma, tem uma vida muito linda, tem que agradecer o Papai do Céu por tudo e ter paz, encontrei a paz, o amor e o carinho e eu posso agora desenvolver o meu trabalho legal”, ressaltou. Elogios ao Cruzeiro Mesmo com pouco tempo na Toca da Raposa, Tite também valorizou o ambiente de trabalho que encontrou no clube. Ele disse que isso proporciona melhores condições em buscas de títulos e vitórias. “O que tem diferente é o ambiente de trabalho que proporciona uma preparação de qualidade para o jogo. E isso dá para sentir no nosso dia a dia. Tomara que eu tenha competência para dar continuidade, mas fica o agradecimento”, completou.