Tite comenta negociação por Gerson e manda recado a Gabigol

Treinador de 64 anos indicou nome do volante do Zenit para reforçar o clube celeste e também deseja sorte ao atacante no Santos / Crédito: Jogada 10

Apresentado pelo Cruzeiro, o técnico Tite também foi comentou sobre as negociações pela contratação pelo volante Gerson, do Zenit. O treinador pediu a chegada de reforços pontuais, e o jogador seria um deles. O treinador explicou o que fez ele achar que o volante é necessário para o elenco da Raposa. Além disso, comentou sobre a permanência do zagueiro Jonathan Jesus, que seria colocado na negociação por jogador do clube russo. “Joga como segundo meia, meia pela direita, meia central. Jogadores versáteis, que te dão opções. Christian pode ser segundo volante ou meia pela direita. Matheusinho disse que gosta até de ser primeiro volante. Você tem versatilidade sem inchar o grupo”, disse

“Jonathan Jesus, que antes a gente pensava isso aí (saída), e eu digo: vai ficar, porque tem um potencial enorme pra crescer”, ressaltou. LEIA MAIS: Tite explica pausa na carreira e elogia ambiente no Cruzeiro Saída de Gabigol O treinador, aliás, também falou sobre o empréestimo de Gabigol ao Santos até o fim de 2026. Treinador e jogador tiveram histórico de rusgas em trabalhos passados, como na Seleção, quando Tite não levou o atacante para a Copa do Mundo de 2022, e no Flamengo, quando Gabigol acabou indo para o banco. Sobre o jogador, ele decidiu não alongar na resposta e desejou felicidade na nova caminhada do camisa nove do Santos. “A gente olha pra frente. Agora eu quero pensar nas possibilidades de utilização do Néiser, do Chico que tá chegando. Eu desejo sucesso pra ele no trabalho, que ele possa retornar e dar ao Cruzeiro, no momento que for conveniente, a melhor situação possível. Eu quero focar no meu trabalho, eu quero focar naquilo que eu possa desenvolver na melhor condição, que ele seja feliz no local. Então, que eu tenha felicidade de estar no Cruzeiro e muito feliz por ter sido escolhido”, destacou.