Time de Messi anuncia a contratação de Micael, ex-Palmeiras

Zagueiro perdeu espaço na última temporada e ficou liberado para procurar um novo clube. Agora, atuará ao lado do camisa 10 argentino

O Inter Miami anunciou a contratação do zagueiro Micael, que deixou o Palmeiras por empréstimo até o fim de novembro de 2026, mês que termina a temporada da Major League Soccer (MLS). O clube da Flórida tem a opção de compra ao término do contrato.

Micael chegou ao Palmeiras no início do ano passado por 5 milhões de dólares (R$ 28,5 milhões) por 80% dos direitos econômicos. Contudo, não conseguiu corresponder às expectativas criadas em sua contratação, principalmente por ter sido um pedido do técnico Abel Ferreira, que gostaria de ter um zagueiro canhoto no elenco.

LEIA MAIS: Palmeiras x Batalhão, pela Copinha: onde assistir

Dessa maneira, o jogador disputou apenas 28 partidas pelo Verdão, mas não conseguiu se firmar e não brigou pela titularidade com os principais zagueiros do elenco. Casos de Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Murilo. Outro que faz parte do plantel é o jovem Benedetti.

Agora, Micael se juntará a Lionel Messi e Luis Suárez no Inter Miami, que se sagrou campeão da Major League Soccer na última temporada.