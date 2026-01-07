Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ter Stegen sofre nova lesão e vira dúvida no Barcelona

Goleiro se machuca antes da semifinal da Supercopa da Espanha, passa por exames e pode ter futuro em janeiro afetado
O goleiro Marc-André ter Stegen voltou a se lesionar em um treino do Barcelona, na véspera da partida contra o Athletic Bilbao, nesta quarta-feira (7), pela semifinal da Supercopa da Espanha, disputada na Arábia Saudita.

O clube ainda vai avaliar a gravidade do problema ao longo desta semana. O diagnóstico pode, inclusive, interferir em uma possível saída do alemão em janeiro, já que havia especulações sobre um empréstimo ao Girona.

Por precaução, o Barcelona optou por enviá-lo de volta à Catalunha para a realização de exames médicos. Até o momento, o clube não divulgou detalhes sobre o tipo nem a extensão da lesão. Dessa maneira, o jovem Diego Kochen, de 19 anos, goleiro da equipe B, foi chamado para integrar o elenco ao lado de Joan García e Wojciech Szczesny.

