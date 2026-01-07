Técnico do Pisa cita “preguiça” de Lorran, joia do Flamengo

Alberto Gilardino, campeão mundial com a Itália e treinador do time italiano, elogia jogador, mas levanta questão sobre a vontade dele

O treinador, afinal, explicou porque o jovem não consegue ganhar mais minutos pelo time, que vem na lanterna do Campeonato Italiano, com apenas 12 pontos. Segundo Gilardino, o jogador precisa se livrar da “preguiça” para conquistar seu espaço.

O jovem meia Lorran, emprestado pelo Flamengo ao Pisa (ITA), não consegue encontrar espaço no time italiano. E, nesta quarta-feira (7/1), recebeu um “chamado” do seu técnico, o campeão mundial Alberto Gilardino.

“Estou com ele todos os dias durante os treinos. Esses jogadores têm algo diferente em termos de técnica, garra e intuição, mas precisamos eliminar um pouco da preguiça deles, que é o aspecto mais importante. O garoto está na Itália há pouco tempo. Se ele conseguir se livrar dessa preguiça, fará grandes coisas”, disse.

Lorran, aliás, está no Pisa por empréstimo desde agosto de 2025. Aos 19 anos, porém, o jogador angariou somente 128 minutos até o momento, entrando em apenas oito jogos. Foram sete pela Serie A e um pela Copa da Itália. Assim, atua somente 16 minutos em cada uma das partidas que entra. Seu único gol foi logo na estreia, em setembro, em derrota por 3 a 2 para o Napoli, pela quarta rodada do Italiano.

Pelo Flamengo, Lorran estreou profissionalmente em 2023, realizando quatro partidas, com um gol (na estreia). Depois, em 2024, foram 27 atuações, marcando um gol e contribuindo com três assistências. Já em 2025, fez apenas cinco jogos, saindo por empréstimo para o futebol europeu.