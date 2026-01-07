Técnico da Colômbia admite vontade de revanche contra o Brasil na Kings League

A lembrança ainda é recente. Em 2025, a Colômbia ficou com o vice-campeonato após perder a decisão para o Brasil por 6 a 2, em uma atuação dominante da Seleção Brasileira, que teve todos os gols marcados pelo atacante Kelvin. Mesmo reconhecendo a força do rival, Pibe não esconde que um novo duelo teria um sabor especial.

Atual vice-campeã do mundo da Kings League, a Colômbia encara a edição atual da Nations como uma sequência de decisões. Em entrevista ao J10 , o técnico Sérgio Verdirame, conhecido como “El Pibe”, comentou sobre os desafios que a equipe terá pela frente e falou abertamente sobre a possibilidade de reencontrar o Brasil em uma eventual final, desta vez com clima de revanche.

“Não, olha, o Brasil seria fantástico pela revanche, mas eles jogam em casa. Se eles nos vencerem assim… Os brasileiros são muito irritantes em campo. Olha, seria uma final dos sonhos, seja contra o Brasil ou a Espanha, que foi meu primeiro trabalho e eles me trataram muito bem. Mas sim, eu adoraria enfrentar o Brasil. Espero que não, que o Kelvin não jogue como da última vez, porque eu o detesto em campo, embora goste muito dele pessoalmente”, afirmou o treinador em bom humor.

Na Kings League Nations, todo jogo é final para a Colômbia

Além da possível decisão contra os brasileiros, Verdirame reforçou que, para a Colômbia, cada jogo restante deve ser encarado como uma final. Muito por conta do revés na estreia contra o Marrocos.

“É uma final, contra o Chile. Contra a Holanda foi uma final por conta do resultado contra Marrocos. Contra a Holanda foi a primeira final de muitas que queremos disputar. E vencemos e jogamos bem, que é o importante. E estamos com saudades do Chile. Me perguntaram se eu ia torcer para o Chile contra o Marrocos para garantir o primeiro lugar. Não, hoje, se quisermos ser campeões, temos que ganhar tudo”, destacou.

O treinador também relembrou a campanha anterior e projetou um cenário mais maduro para a equipe colombiana nesta edição da Kings League Nations.