Surpresa nos bastidores: ESPN dispensa narrador após seis anos

Saída ocorre dias depois da contratação de profissionais para a alta demanda de fim de ano na ESPN

A última transmissão de Pinheiro ocorreu no último fim de semana, quando ele narrou um jogo da última rodada da temporada regular da NFL (liga de futebol americano).

O narrador esportivo Matheus Pinheiro foi dispensado da ESPN na última segunda-feira (7). O jornalista Gabriel Vaquer informou inicialmente, e a empresa já confirmou a saída. O comunicador era conhecido pelo público pela ligação com esportes americanos. Matheus estava na ESPN havia seis anos e meio. A emissora esportiva da Disney, aliás, garantiu que novos desligamentos não devem ocorrer nos próximos dias e que a saída foi algo pontual. Contudo, não deixou claro o motivo do desligamento do jornalista.

Matheus Pinheiro chegou à ESPN em setembro de 2019. Ele estava acompanhado, aliás, de outros jovens que eram apostas da empresa naquele momento, como Matheus Suman, que tem conquistado espaço nos últimos tempos. Pinheiro, afinal, também era ligado a outras modalidades, como boxe e automobilismo, além de fazer partidas de futebol. Antes de trabalhar na ESPN, o jornalista passou por webrádios e pela TV Tribuna, afiliada da TV Globo na Baixada Santista.

ESPN anunciou contratações recentemente

A empresa esportiva confirmou, há duas semanas, a contratação de três profissionais de comunicação. O canal anunciou como novos integrantes das transmissões esportivas os comentaristas Gabriel Golin e Matheus Ornellas, além da narradora Babi Micheletto. A decisão da emissora ocorreu devido à alta demanda de eventos esportivos nas próximas semanas.

A ESPN teve um aumento de atrações nos últimos dias de 2025, principalmente de jogos. Assim, internamente, o canal considerou que a quantidade anterior de funcionários à disposição seria insuficiente para cobrir de maneira ideal todos os eventos presentes na programação no fim do ano. Todavia, não ficou esclarecido se os contratos terão sequência após o período de alta demanda.

