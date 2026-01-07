Suposto affair com Cristiano Ronaldo teria ligação com idas de Eliza Samudio à Europa

As possíveis viagens da modelo ao Velho Continente poderiam justificar a descoberta do passaporte da brasileira em Portugal / Crédito: Jogada 10

O suposto relacionamento entre Eliza Samudio e Cristiano Ronaldo, revelado pela própria modelo anos antes de seu desaparecimento, voltou à mídia nesta semana. Isso porque o affair entre eles poderia justificar, em partes, a localização do passaporte da brasileira em Portugal cerca de 16 anos após o crime que chocou o Brasil em 2010.

A descoberta do passaporte ocorreu no interior de um apartamento em Portugal e ganhou repercussão por se tratar de um documento ligado à Eliza, desaparecida desde 2010 em um crime que envolveu o ex-goleiro Bruno Fernandes, à época jogador do Flamengo. O material foi entregue ao consulado brasileiro em Lisboa por um inquilino do imóvel, que disse tê-lo encontrado em uma estante, entre livros. Segundo informações, o passaporte constava como perdido, visto que a modelo deixou o país utilizando um documento emitido pelas autoridades locais, em 2007. Ela solicitou segunda via assim que regressou ao Brasil. Idas de Eliza à Europa A modelo entrou no Velho Continente pela primeira vez em 1º de maio de 2007, com desembarque em Lisboa. O passaporte havia sido emitido em 2006 por um posto da Polícia Federal em São Paulo, cidade onde Eliza Samudio morava e trabalhava como recepcionista de eventos esportivos.

À época, a modelo revelou que o objetivo da viagem estava relacionado ao affair com Cristiano Ronaldo. Ao jornal Extra, em 2009, Eliza afirmou que viveu um breve romance com o atacante português. “Foram só uns beijinhos”, declarou ao mostrar uma foto ao lado do astro, tirada em maio de 2007. O registro ocorreu pouco depois de sua chegada à capital portuguesa. Cristiano já atuava pelo Manchester à época e vivia forte projeção internacional. Ainda durante a entrevista, a modelo revelou que mantinha contato com o jogador por mensagens e o descreveu como “educado e simples”. O próprio jornal Extra garantiu que os encontros não se limitaram a um único episódio, mas que a brasileira chegou a comparecer em duas partidas do atacante entre 2008 e início de 2009.

O astro português, aliás, vivia um período de forte ligação com modelos no Brasil e exterior. Eliza figurou entre as brasileiras citadas, ao lado de Karina Bacchi e Mirella Grisales. Passaporte em Portugal A localização do documento causou impacto entre familiares, que relataram surpresa com a descoberta já que acreditavam que todos os pertences da modelo estavam destruídos. Uma pessoa próxima à vítima afirmou ao jornal ter dúvidas sobre a data da foto presente no passaporte.