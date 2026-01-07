Sem Hulk, Fluminense mantém sina em busca de referência para o ataque

O Fluminense já acertou duas contratações para 2026: o zagueiro Jemmes, do Mirassol, e o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético. O Tricolor segue em busca de mais um zagueiro, um meia, um ponta e, principalmente, uma referência para o ataque. Até o momento, os nomes são trabalhados em sigilo. Entretanto, a falta de especulação gera apreensão nos torcedores.

Sem chegar a um acerto com Hulk, o Fluminense segue no mercado em busca de uma referência para o ataque. Afinal, a contratação de um novo “camisa 9” é a prioridade do Tricolor para 2026, já que Cano, Everaldo e John Kennedy oscilaram e não convenceram durante a última temporada. A diretoria sonhava com o atacante do Atlético, que decidiu cumprir o contrato até o fim deste ano e frustrou os planos.

Após a reunião com a diretoria atleticana nesta última terça-feira (6), Hulk se manifestou nas redes sociais para afirmar que cumpriria o contrato até o fim. Entretanto, ele descarta acionar a cláusula de renovação e admitiu insatisfação com o projeto esportivo. O Fluminense contava com o jogador e aguardava a liberação do Atlético, que exigiu uma compensação financeira. A multa é de R$ 60 milhões.

Na última temporada, Hulk marcou 21 gols pelo Atlético. Mais do que qualquer centroavante do Fluminense. O artilheiro tricolor, por exemplo, foi Cano, com 20. Já Everaldo fez oito, enquanto John Kennedy marcou apenas duas vezes. Mesmo com os problemas físicos do centroavante argentino, os dois reservas não conseguiram convencer e reforçaram a necessidade da busca por um reforço para a posição.

Fluminense vive expectativa por Savarino

Nos próximos dias, o Fluminense pode resolver um problema no meio-campo. Afinal, o Tricolor já tem um acerto com o Botafogo para contratar Savarino, mas aguarda a decisão do venezuelano. O jogador estava de férias na Venezuela, mas se atrasou para a reapresentação por causa da invasão das tropas dos Estados Unidos, que capturaram o presidente Nicolás Maduro.

O negócio entre Fluminense e Botafogo envolve uma compensação financeira e a transferência em definitivo do volante Wallace Davi. O jovem, de 18 anos, já deu o sinal verde. Portanto, a decisão está nas mãos de Savarino. O Alvinegro tem uma reunião com o jogador nos próximos dias para selar o negócio.