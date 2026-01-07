Sem acordo com o Bahia, Weverton segue no Palmeiras para 2026

Sem acordo com o Bahia, Weverton segue no Palmeiras para 2026Verdão não tem interesse em negociar o jogador e sequer recebeu proposta pela transferência
As negociações entre o goleiro Weverton e o Bahia não evoluíram, e o jogador seguirá no Palmeiras para a temporada de 2026. Representantes do atleta e do clube baiano mantiveram conversas nos últimos dias, mas não chegaram a um acordo formal. A informação é do “ge”.
Apesar das conversas entre o estafe do atleta e o Tricolor de Aço, a reportagem do Jogada10 apurou que o Palmeiras sequer recebeu proposta pelo jogador. O Grupo City, que comanda o Bahia, costuma investir em atletas jovens com potencial de revenda. Weverton, de 38 anos, não se enquadra nesse perfil.
Assim, Weverton segue no Verdão para 2026. O clube não tem intenção de negociar o atleta, que é muito bem avaliado por comissão técnica e direção, principalmente pela liderança que exerce no vestiário. Vale lembrar que o goleiro tem contrato com o Palmeiras até o final de 2026. O clube avalia a possibilidade de renovar com o atleta por pelo menos mais uma temporada.
O Palmeiras tem outras duas opções para a posição: Carlos Miguel, contratado no meio da última temporada, e Marcelo Lomba, que defende a meta do Verdão desde 2022.
Relembre a trajetória de Weverton no Palmeiras
Weverton chegou ao Palmeiras no começo de 2018, vindo do Athletico-PR. Como o contrato do goleiro tinha apenas mais seis meses de duração, o então executivo de futebol do Verdão, Alexandre Mattos, desembolsou R$ 2 milhões para conseguir sua liberação antecipada. Em poucos meses, o atleta deixou a condição de terceiro goleiro e se tornou titular da equipe. Para isso, precisou superar a concorrência dos ídolos Fernando Prass e Jailson.
Em 2025, a temporada de Weverton ficou marcada por falhas em lances decisivos. A principal delas na eliminação do Palmeiras diante do Chelsea, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Em outubro, o goleiro sofreu uma lesão na mão direita e ficou fora da reta final da temporada. Em seu lugar, Carlos Miguel assumiu a condição de titular da equipe.
Nesta temporada, o atleta tem treinado normalmente e deve estar à disposição de Abel Ferreira, embora na condição de segundo goleiro, para a estreia do Palmeiras no Paulistão, diante da Portuguesa. O jogo acontece no sábado (10), às 20h30 (de Brasília).
Ao todo, Weverton conquistou 12 títulos com a camisa do Verdão: quatro Paulistões (2020, 2022, 2023 e 2024), uma Copa do Brasil (2020), três Brasileirões (2018, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023). Portanto, é um dos jogadores com mais taças levantadas pelo clube, ao lado de nomes como Gustavo Gómez, Dudu e Ademir da Guia.