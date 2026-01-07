Sem acordo com o Bahia, Weverton segue no Palmeiras para 2026

Apesar das conversas entre o estafe do atleta e o Tricolor de Aço, a reportagem do Jogada10 apurou que o Palmeiras sequer recebeu proposta pelo jogador. O Grupo City, que comanda o Bahia, costuma investir em atletas jovens com potencial de revenda. Weverton, de 38 anos, não se enquadra nesse perfil.

As negociações entre o goleiro Weverton e o Bahia não evoluíram , e o jogador seguirá no Palmeiras para a temporada de 2026. Representantes do atleta e do clube baiano mantiveram conversas nos últimos dias, mas não chegaram a um acordo formal. A informação é do “ge”.

Assim, Weverton segue no Verdão para 2026. O clube não tem intenção de negociar o atleta, que é muito bem avaliado por comissão técnica e direção, principalmente pela liderança que exerce no vestiário. Vale lembrar que o goleiro tem contrato com o Palmeiras até o final de 2026. O clube avalia a possibilidade de renovar com o atleta por pelo menos mais uma temporada.

O Palmeiras tem outras duas opções para a posição: Carlos Miguel, contratado no meio da última temporada, e Marcelo Lomba, que defende a meta do Verdão desde 2022.

Relembre a trajetória de Weverton no Palmeiras

Weverton chegou ao Palmeiras no começo de 2018, vindo do Athletico-PR. Como o contrato do goleiro tinha apenas mais seis meses de duração, o então executivo de futebol do Verdão, Alexandre Mattos, desembolsou R$ 2 milhões para conseguir sua liberação antecipada. Em poucos meses, o atleta deixou a condição de terceiro goleiro e se tornou titular da equipe. Para isso, precisou superar a concorrência dos ídolos Fernando Prass e Jailson.

Em 2025, a temporada de Weverton ficou marcada por falhas em lances decisivos. A principal delas na eliminação do Palmeiras diante do Chelsea, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Em outubro, o goleiro sofreu uma lesão na mão direita e ficou fora da reta final da temporada. Em seu lugar, Carlos Miguel assumiu a condição de titular da equipe.