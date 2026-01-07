Savarino se reapresenta no Botafogo em meio à negociação com Fluminense

Jogador se reapresenta nesta quarta-feira (7), no CT Loinier, após imbróglio na Venezuela, onde passou férias com a família / Crédito: Jogada 10

Savarino se reapresentou ao Botafogo na tarde desta quarta-feira (7). O jogador está em negociações com o Fluminense, mas, por enquanto, treinou junto dos companheiros de equipe no CT Loinier. Entre os clubes, a transferência do venezuelano está quase sacramentada. O jogador venezuelano estava de férias em seu país e não conseguiu deixar o território. Savarino, afinal, fez exames nesta quarta-feira no Botafogo. Ele é parte de uma negociação entre Botafogo, que receberia uma quantia em dinheiro e o volante Wallace Davi, e Fluminense, que teria Savarino no elenco para 2026. Porém, a decisão final ficou pelo próprio camisa 10.