Savarino se reapresenta no Botafogo em meio à negociação com Fluminense

Savarino se reapresenta no Botafogo em meio à negociação com FluminenseJogador se reapresenta nesta quarta-feira (7), no CT Loinier, após imbróglio na Venezuela, onde passou férias com a família
Savarino se reapresentou ao Botafogo na tarde desta quarta-feira (7). O jogador está em negociações com o Fluminense, mas, por enquanto, treinou junto dos companheiros de equipe no CT Loinier. Entre os clubes, a transferência do venezuelano está quase sacramentada. O jogador venezuelano estava de férias em seu país e não conseguiu deixar o território.
Savarino, afinal, fez exames nesta quarta-feira no Botafogo. Ele é parte de uma negociação entre Botafogo, que receberia uma quantia em dinheiro e o volante Wallace Davi, e Fluminense, que teria Savarino no elenco para 2026. Porém, a decisão final ficou pelo próprio camisa 10.
A ideia de Fluminense e Botafogo é ter uma resposta definitiva até o fim da semana. O contrato que o Flu oferece para Savarino possui vencimentos maiores do que recebe no Alvinegro. No entanto, a identificação pode pesar na hora da mudança.
Ele, aliás, estava na Venezuela e só chegou nesta semana ao Rio de Janeiro. Savarino enfrentou dificuldades para deixar a Venezuela, onde passou a reta final das férias com a família. A invasão dos Estados Unidos, afinal, levou ao fechamento de fronteiras e ao cancelamento de voos para o Brasil.
O atleta, peça-chave do Botafogo, entrou em campo em 48 partidas pelo Glorioso ao longo de 2025. Ele marcou seis gols e distribuiu sete assistências. Savarino chegou em 2024 na equipe do Rio de Janeiro, tendo passado pelo Real Salt Lake, dos Estados Unidos, anteriormente.