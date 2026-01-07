São Paulo vence e garante classificação na Copinha

São Paulo vence e garante classificação na CopinhaTricolor não tem problema para despachar o Independente-AP por 2 a 0 e carimbar uma vaga na próxima fase da competição
O São Paulo garantiu classificação à próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Afinal, nesta quarta-feira (7), o Tricolor venceu o Independente, do Amapá, por 2 a 0, em Sorocaba, e manteve os 100% de aproveitamento. Paulinho, de pênalti, e Isac marcaram os gols do triunfo.
O resultado coloca o São Paulo na liderança do Grupo 19, com seis pontos em duas partidas. Com a derrota, o Independente fica com um e ainda tem chances de se classificar na Copinha. Real Soccer e Maruinense jogam ainda nesta quarta e fecham a chave.
Já com a classificação garantida, o Tricolor volta a campo no sábado (10), quando enfrenta o Real Soccer. O Independente, por sua vez, encara o Maruinense no mesmo dia.
Em campo, o São Paulo não teve problemas para construir o placar no primeiro tempo. Afinal, aos 12, Paulinho marcou de pênalti e abrir o placar. Logo depois, em cobrança de escanteio de Lucyan, Djhordney desviou e o zagueiro Isac marcou.
Aliás, no fim do jogo, o destaque negativo ficou com a expulsão de Kariri. O camisa 20 do Independente foi driblado e agrediu Guilherme Reis com um pisão, o que gerou um princípio de confusão em campo.