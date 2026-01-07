Santos aguarda proposta de quase R$ 100 milhões do Tottenham por Souza

Santos aguarda proposta de quase R$ 100 milhões do Tottenham por SouzaClube londrino está disposto a aumentar oferta inicial para contar com o lateral do Peixe de forma imediata
O Santos aguarda a oficialização de uma proposta de 15 milhões de euros, cerca de R$ 94,4 milhões, do Tottenham pelo lateral-esquerdo Souza. O jogador já está na mira do clube inglês há algumas semanas e o staff do atleta deu o aval de que os Spurs podem chegar mais próximo do desejado pelo Peixe. Os londrinos chegaram a enviar uma oferta de 13 milhões de euros.
O Alvinegro desejava receber 17 milhões de euros pelo jogador, mas pode aceitar uma transferência por 15 milhões para tentar equilibrar o caixa do clube, que está defasado. Por outro lado, o Tottenham quer contar com o lateral de forma imediata.
O Peixe possui 75% dos direitos econômicos de Souza. O jogador tem contrato com o Santos até o final de 2028. Apesar de ter mais vínculo, o clube já esperava o assédio pelo atleta nesta janela de transferências europeia. Afinal, o lateral é visto como um dos principais ativos do elenco.
Para a posição, o Peixe conta com Escobar, que revezou a titularidade com Souza ao longo da temporada. Além deles, o clube também conta com Vinícius Lira, que chegou a atuar pelo time principal alvinegro no ano passado e está na disputa da Copinha neste começo de ano.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.