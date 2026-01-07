Santos aguarda proposta de quase R$ 100 milhões do Tottenham por Souza

Clube londrino está disposto a aumentar oferta inicial para contar com o lateral do Peixe de forma imediata / Crédito: Jogada 10

O Santos aguarda a oficialização de uma proposta de 15 milhões de euros, cerca de R$ 94,4 milhões, do Tottenham pelo lateral-esquerdo Souza. O jogador já está na mira do clube inglês há algumas semanas e o staff do atleta deu o aval de que os Spurs podem chegar mais próximo do desejado pelo Peixe. Os londrinos chegaram a enviar uma oferta de 13 milhões de euros. O Alvinegro desejava receber 17 milhões de euros pelo jogador, mas pode aceitar uma transferência por 15 milhões para tentar equilibrar o caixa do clube, que está defasado. Por outro lado, o Tottenham quer contar com o lateral de forma imediata.