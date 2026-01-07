Reunião por Gerson dura horas e Cruzeiro cita entraves: “Muito complexa”

Diretor classifica negociação com Zenit como "muito dura" e Tite veta saída de Jonathan Jesus na troca / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro encerrou mais um dia intenso de reuniões na Toca da Raposa sem obter o “sim” definitivo do Zenit para a contratação de Gerson. A diretoria celeste formalizou uma proposta robusta na casa dos 27 milhões de euros (cerca de R$ 170 milhões), com parte do pagamento à vista, mas ainda enfrenta resistência dos russos. O diretor executivo Bruno Spindel adotou um tom de extrema cautela ao deixar o centro de treinamento e revelou que o acordo esbarra em minúcias contratuais complexas. Ele detalhou a dificuldade do trâmite, mesmo considerando a oferta financeira “ousada” e vantajosa para o atleta. O dirigente foi transparente sobre o cenário atual:

“Passamos o dia todo negociando com o Zenit a questão do Gerson. Negociação muito difícil. Continua sendo uma negociação muito dura. A proposta que a gente considera ousada, e muito boa pelo atleta, continua na mesa. É uma negociação muito complexa, que tem muitos detalhes importantes. Ela está travada em todos os detalhes”. Diante do impasse, o executivo preferiu não criar falsas expectativas para a torcida, embora tenha prometido empenho total: “Como é uma negociação difícil, não sabemos qual o desfecho. Vamos trabalhar, nos próximos dias, para resolver os detalhes, mas sem poder garantir o desfecho positivo. Vamos fazer todo o esforço para dirimir os detalhes”. Dono do Cruzeiro segue otimista Apesar da prudência do diretor, o dono da SAF, Pedro Lourenço, demonstrou confiança na saída da Toca. Pedrinho lembrou que o feriado religioso na Rússia pode ter atrasado a resposta final.

“Pessoal tá lá, acho que hoje é Natal na Rússia. Tá caminhando bem. Falta os russos aceitarem. Bastante (confiante)”. Vale destacar que o dia 7 de janeiro marca o Natal ortodoxo, feriado seguido pelo país do leste europeu. A engenharia do negócio sofreu alterações importantes por exigência da comissão técnica. O Cruzeiro tentou inicialmente envolver o zagueiro Jonathan Jesus para abater o valor, mas o técnico Tite vetou a saída do defensor. Com o jogador, a Raposa já acertou as bases salariais.