Rescisão de Juninho com o Flamengo sai no BID da CBF

Atacante, que marcou apenas quatro gols em 32 partidas (só sete como titular), deixa o Rubro-Negro rumo ao Pumas (MEX)

O ex-Qarabag (AZE) saiu por 5 milhões de euros (R$ 32,3 milhões), praticamente a mesma quantia gasta pelo Fla para contratá-lo, em janeiro de 2025. Na ocasião, ele chegava para substituir Gabigol, que saiu para defender o Cruzeiro. No entanto, jamais se encontrou no Mais Querido.

O BID (Boletim Informativo Diário) da CBF oficializou nesta quarta-feira (7/1) a rescisão contratual do atacante Juninho com o Flamengo. Negociado com o Pumas (MEX), o jogador de 29 anos, enfim, encerra sua curta passagem pela Gávea, que durou pouco menos de 12 meses.

Juninho não teve boa passagem no Flamengo

Apesar de conquistar os títulos da Supercopa do Brasil, do Carioca, do Brasileirão, da Libertadores, do Derby das Américas e da Copa Challenger, o jogador não agradou. Realizou 32 partidas, sendo apenas sete como titular. Assim, angariou quatro gols.

Dois deles, em específico, foram os mais marcantes. Primeiro, na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, no jogo de ida da final do Carioca. O tento em questão valeu o título ao rubro-negro, que ficou no 0 a 0 na volta, em março, erguendo o troféu. Depois, em abril, foi dele o gol que abriu o caminho na campanha vitoriosa da Libertadores, marcando o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Deportivo Táchira (VEN), fora de casa, pela primeira rodada da fase de grupos.

Juninho começou a carreira no Athletico, saindo cedo por empréstimo para o Portimonense (POR), em sua primeira empreitada na Europa. Após outros empréstimos em times menores do Brasil, ele retornou ao velho continente, onde atuou por Estoril e Chaves, também de Portugal, antes de chegar ao Qarabag. Por lá, fez muito sucesso. Foram, afinal, 42 gols em 80 jogos.