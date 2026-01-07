Remo anuncia Patrick de Paula e Carlinhos como reforços para a Série A

O Clube do Remo iniciou sua preparação para o histórico retorno à elite do futebol brasileiro com movimentações de peso no mercado da bola. A diretoria azulina oficializou nesta quarta-feira (07) as contratações do atacante Carlinhos e do volante Patrick de Paula, ambos vindos de grandes clubes do Rio de Janeiro. O Leão, que volta a disputar a Série A do Brasileirão após três décadas de ausência, aposta na experiência da dupla para qualificar o elenco e encarar o desafio da primeira divisão.

O centroavante Carlinhos desembarca no Baenão com um vínculo de empréstimo válido até o fim de 2026. O jogador pertence ao Flamengo, mas não integra os planos do técnico Filipe Luís para a temporada atual, o que facilitou a negociação. Vale lembrar que o atleta defendeu o Vitória no ano passado e busca retomar o protagonismo na carreira.