Reforço do Cruzeiro sofre lesão e terá que passar por cirurgia no joelho

Em suas primeiras atividades como jogador da Raposa, Matheus Cunha sofre entorse no joelho direito e não tem previsão para retorno aos campos

Em seus primeiros treinos pelo Cruzeiro, o goleiro Matheus Cunha sofreu uma entorse no joelho direito e terá que passar por cirurgia. O Cruzeiro informou que a lesão ocorreu na atividade da última segunda-feira (5), e o procedimento será realizado pelos médicos do clube. Contudo, o jogador não tem previsão para retorno aos gramados.

Assim, o arqueiro passará por operação ainda nesta quarta-feira (7). De acordo com a Raposa, Matheus Cunha passou por exames que “diagnosticaram lesão no menisco, com indicação de intervenção cirúrgica”.

O Cruzeiro anunciou Matheus Cunha como novo reforço no dia 1º de janeiro. Ele se reapresentou na Toca da Raposa na última sexta e se preparava para a estreia no Campeonato Mineiro, no dia 10, contra o Pouso Alegre, no Mineirão.

Na última segunda, quando o restante do plantel do Cruzeiro se apresentou, o goleiro sofreu a lesão no segundo período de treinamento.

O arqueiro chegou sem custos ao Cabuloso após assinar um pré-contrato. A última partida de Matheus Cunha ocorreu em maio do ano passado, quando o Flamengo enfrentou o Botafogo, da Paraíba, pela Copa do Brasil.