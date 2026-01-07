QFC x Atlético-MG, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h15

QFC x Atlético-MG, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h15Galinho pode avançar de fase na Copa São Paulo se passar pelo conjunto potiguar, em Osasco
QFC e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 21h, em Osasco, pela segunda rodada do Grupo 29 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Galinho lidera a chave com três pontos e só depende das próprias forças para se classificar. Basta vencer o conjunto potiguar, que, por sua vez, soma um ponto no certame.
A Voz do Esporte já tem tudo pronto para iniciar a transmissão, ao vivo, a partir de 20h15. Pedro Casagrande está escalado na narração. Thiago Hugolini comenta o embate, enquanto Ian Gali reporta tudo o que rolar no campo.