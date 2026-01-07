Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

QFC x Atlético-MG, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h15

QFC x Atlético-MG, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h15

Galinho pode avançar de fase na Copa São Paulo se passar pelo conjunto potiguar, em Osasco
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

QFC e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 21h, em Osasco, pela segunda rodada do Grupo 29 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Galinho lidera a chave com três pontos e só depende das próprias forças para se classificar. Basta vencer o conjunto potiguar, que, por sua vez, soma um ponto no certame.

A Voz do Esporte já tem tudo pronto para iniciar a transmissão, ao vivo, a partir de 20h15. Pedro Casagrande está escalado na narração. Thiago Hugolini comenta o embate, enquanto Ian Gali reporta tudo o que rolar no campo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar