PSG x Olympique Marselha: onde assistir, escalações e arbitragem

PSG x Olympique Marselha: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em partida válida pela final da Supercopa da França
Dia de jogo decisivo no futebol francês. PSG e Olympique de Marselha se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 15h (de Brasília), em partida válida pela final da Supercopa da França. A bola rola no Jaber Al-Ahmad International Stadium, no Kuwait.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).
Como chega o PSG
O PSG mantém a perseguição ao líder Lens e vive um bom momento no Campeonato Francês, com três vitórias seguidas. A mais recente delas ocorreu no dérbi de Paris, no qual a equipe venceu o Paris FC por 2 a 1.
Além disso, o time comandado por Luis Enrique chega confiante após garantir vaga nos 32 avos de final da Copa da França.
Porém, o clube de Paris enfrenta problemas no elenco para a final desta quinta-feira. Isto porque o atacante sul-coreano Lee e o goleiro Safonov, lesionados, estão fora da partida.
Como chega o Olympique de Marselha
O Olympique de Marselha, por outro lado, segue logo atrás do PSG na classificação da Ligue 1. Com 32 pontos, a equipe atravessa um momento de oscilação, com duas derrotas nos últimos três jogos, o que permitiu ao PSG abrir vantagem na disputa da tabela.
Além disso, na rodada mais recente, o time comandado pelo técnico Roberto De Zerbi foi surpreendido em casa pelo Nantes e acabou derrotado por 2 a 0. No entanto, a equipe reagiu na Copa da França ao avançar aos 32 avos de final com uma goleada convincente por 6 a 0 sobre o Bourg-Péronnas.
Por fim, o Marselha não poderá contar com o volante Vermeeren e o meia Bilal Nadir, ambos suspensos.
