PSG x Olympique Marselha: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela final da Supercopa da França / Crédito: Jogada 10

Dia de jogo decisivo no futebol francês. PSG e Olympique de Marselha se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 15h (de Brasília), em partida válida pela final da Supercopa da França. A bola rola no Jaber Al-Ahmad International Stadium, no Kuwait. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

LEIA MAIS: Barcelona vence Athletic Bilbao com dois de Raphinha e vai à final da Supercopa da Espanha Como chega o PSG O PSG mantém a perseguição ao líder Lens e vive um bom momento no Campeonato Francês, com três vitórias seguidas. A mais recente delas ocorreu no dérbi de Paris, no qual a equipe venceu o Paris FC por 2 a 1. Além disso, o time comandado por Luis Enrique chega confiante após garantir vaga nos 32 avos de final da Copa da França. Porém, o clube de Paris enfrenta problemas no elenco para a final desta quinta-feira. Isto porque o atacante sul-coreano Lee e o goleiro Safonov, lesionados, estão fora da partida.